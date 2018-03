“Intentamos que las personas entiendan su enfermedad desde una perspectiva diferente”

La palabra de por sí ya es difícil de recordar. Pasarán unos minutos y con poco éxito volveremos a deletrearla de corrido. Pero al parecer, el éxito no pasa por la pronunciación, sino por la llegada que esta medicina está teniendo en las personas que padecen alguna enfermedad.Con un poco más de 10 años de “prensa”, de conocimiento en expansión, la psiconeuroacupuntura se presentó ante el mundo en el primer congreso Iberoamericano que se realizó en Lisboa, allá por el 2005.Corrientes como la neurociencia y la psicología se entrelazan con la medicina tradicional China, donde se busca lograr una técnica que integre los tres aspectos fundamentales de la realidad humana: el lado de lo físico, el psicológico y el lado olvidado en Occidente, lo energético. Esta visión completa de lo que es el ser humano hace de esta técnica una revolución intelectual.Sin embargo, cuando hablamos de aplicaciones diagnósticas y tratamientos, nos referimos por supuesto al diagnóstico y tratamiento propio de la Medicina China (observación, palpación, interrogatorio, escucha y diferenciación de síndromes), no debemos confundirlo con las artes de la medicina y psicología Occidental. Aunque utilicemos sus adelantos científicos no usamos sus terapias y sus diagnósticos.Juan Pablo Moltó es el fundador de la Psiconeuroacupuntura, con más de 20 años de experiencia como acupuntor. Dedicado en los últimos años a la investigación y el desarrollo del Instituto de Psiconeuroacupuntura con multitud de publicaciones científicas, tanto artículos, como libros. Las Neurociencias, la Biología, la Física se dan la mano entre otras ciencias en este nuevo y emergente paradigma.En la semana, estuvo en nuestra ciudad y se refirió exclusivamente a esta técnica. Y siempre, en todo momento, habló del paciente, de su estado, y de cómo este se puede llegar a sentir con esta técnica complementaria.“Hay que unir conocimientos” y lo vinculó con la Filosofía oriental, muy utilizada para la epistemología básica. “En países como la Argentina, los acupuntores lo que hacemos es formar médicos, formar psicólogos a licenciados en kinesiología”, explicó Molto.En tanto, esta técnica utiliza una serie de puntos corporales determinados, a través de una estimulación con agujas o imanes (para aquellos que no puedan o quieran pinchar), sumado a un procedimiento concreto para cada trastorno y un acompañamiento con fitoterapia energética, a fin de realizar un tratamiento integral al paciente, priorizando el aspecto emocional, que pese a los avances de nuestros días, aún es un campo bastante descuidado.“Es una técnica que estuvo desde antes, desde hace mucho. Pero siempre estuvo guardada, a la sombra, trabajando pero sin que se conociera tanto. Creo que después del 2005, en adelante, empezó a expandirse. Y en Argentina hay alrededor de 400 personas formadas”, explicó el profesor, formado en Albacete.La psiconeuroacupuntura se ha constituido desde hace ya unos años como terapia, y se ha creado una formación específica para adaptar al profesional a su técnica terapéutica. Esta formación satisface tanto a psicólogos como a los acupuntores, ya que a los primeros les cautivó conocer los constructos de la mente desde el paradigma de la Medicina Tradicional China; la integración del contexto energético en el aspecto mental del ser humano. Y a los profesionales de la Medicina China les ofreció una visión amplia y ciertamente práctica de las ciencias modernas que tratan la mente, y cómo podían utilizarse estos conocimientos en el contexto terapéutico de la Medicina Tradicional China. También los médicos y Neuroinmunoendócrinologos utilizan esta ciencia para ampliar sus conocimientos, entrando en el campo de la fisiología china y para determinar las fases estructurales, bioquímicas y funcionales del cerebro según la PNA.