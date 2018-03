CRAR con derrotas en Rosario y Rafaela

El Círculo Rafaelino de Rugby disputó ayer la segunda fecha del torneo Tres Uniones y del Apertura de la Unión Santafesina. En las dos competencias, que sirven de preparación para el elenco rafaelino de cara al Torneo Regional del Litoral que se iniciará el 26 de abril, fueron resultados adversos para el Verde.En Rosario, CRAR no pudo con Logaritmo. La escuadra dirigida por Enrique López Durando perdió por 36 a 27, apoyando cinco tries por intermedio de Leandro Galetto, Nahuel Robledo, Lautaro Trossero, Gastón Zbrun y Juan Manuel Imvinkelried, más una conversión de Pablo Villar.Por otra parte, en nuestra ciudad, CRAR jugó en Reserva y Primera ante Querandí por el certamen de la USR. En el primer partido cayó por 45 a 23, mientras que en el encuentro de cierre de la jornada en la cancha auxiliar 2 los santafesinos ganaron por 40 a 27.En este caso, el puntaje verde fue con cuatro tries por intermedio de Amilcar Torres, Juan Coyne, en dos ocasiones, y Lucas Corach, más dos conversiones aportadas por Coyne y Tomás Lavalle, más un penal también de Lavalle.EN LA TERCERAAhora se vendrá el tradicional parate por Semana Santa, para reanudar las competencias el 7 de abril. Por el Tres Uniones, CRAR cerrará la instancia clasificatoria ante Capibá de Paraná; mientras que por el Apertura visitará a Santa Fe RC.PERDIO SANTA FEUna ajustada derrota por 31 a 29 sufrió el seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby en Mar del Plata, ante el combinado local en la víspera, por la segunda fecha del Campeonato Argentino M-18. El rafaelino Octavio Capella apoyó un try para la USR, arrancando como titular al igual que Tomás De la Riva, otro de los juveniles del CRAR.