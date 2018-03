AMIA: Zannini y D´Elía quedaron en libertad

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y el líder de MILES, Luis D Elía, recuperaron ayer la libertad luego de tres meses en prisión preventiva y destacaron a los "fiscales y jueces valientes" que "leyeron el expediente con criterio jurídico y no político", al tiempo que afirmaron que estuvieron detenidos por "pura venganza oligárquica" del Gobierno.Poco antes de las 5:00, el Tribunal Oral Federal número 8 ordenó la liberación de ambos en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA, luego de que la fiscal Gabriela Baigún avalara los pedidos de excarcelación por considerar que no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la acción judicial.El fallo contó con el voto positivo de las juezas María Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer, mientras que el magistrado Nicolás Toselli se excusó de intervenir en la decisión porque es familiar de uno de los testigos de la causa.De todas maneras, tanto Zannini como D Elía cuentan con una prohibición para abandonar el país sin el visto bueno judicial, ya que siguen procesados en el expediente.Al salir del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, a las 9:00, Zannini se definió como "un inocente que estuvo preso" y remarcó que su liberación se logró gracias a que "alguien leyó el expediente con un criterio jurídico, no político"."Estuve preso por voluntad de los que gobiernan y mandan y temor de algunos jueces. Cuando hubo fiscales y jueces valientes, yo recuperé la libertad", afirmó el ex candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria.Sin embargo, el ex secretario de Legal y Técnica manifestó que "lo más preocupante es que acá no termina nada" y recordó que sigue procesado en la causa que investiga la firma del Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán y el presunto encubrimiento de dirigentes de ese país en el atentado contra la sede de la AMIA."No es que me hayan absuelto, y eso es lo que me preocupa. Me han inventado un delito que no he cometido", añadió.Minutos más tarde, a las 10:30, D Elía también recuperó su libertad y aseguró que estuvo preso "por decisión" del presidente Mauricio Macri y remarcó que "jamás" dejó de "estar de pie y convencidos de que era pura venganza oligárquica".En declaraciones a la prensa, el líder de MILES valoró la actuación de Baigún: "La fiscal que pidió mi libertad es la misma que pidió mi condena en (por la toma de una comisaría en el barrio porteño de) La Boca. Es realmente una mujer independiente que obró de acuerdo a su consciencia"."Creo que el Justicia está poniéndose los pantalones largos", añadió el exfuncionario nacional, quien aseveró que el ministro de Justicia, Germán Garavano, "tomó todas estas decisiones" de encarcelar a dirigente opositores.Asimismo, llamó a la "unidad" de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2019: "Que sepan en el 2019 hemos madurado y vamos a volver, que no les quepa ninguna duda. Hay que unir a todo el campo nacional y popular. Es hora de madurez, de unidad".La fiscal Baigún, por su parte, se expresó sobre su dictamen favorable a los pedidos de Zannini y D´Elía y afirmó: "Me bastó atenerme a los elementos para resolver una excarcelación"."El Código de procedimientos es clarísimo, no deja opción a otra cosa: toda persona que estuviera imputada de un delito previsto con una pena de entre 1 y 8 años tiene derecho a gozar de la excarcelación", sostuvo la integrante del Ministerio Público Fiscal.En ese sentido, Baigún remarcó que sus dictámenes "son con estricto apego a la ley" y también subrayó que si "alguna vez" siente "una presión" por parte del poder político, abandonará su puesto.Zannini y D Elía habían sido detenidos el pasado 7 de diciembre por orden del juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa que investiga si la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán tuvo como objetivo el encubrimiento de dirigentes del país asiático con presunta vinculación en el atentado a la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994.