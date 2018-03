Sostienen que el empleo comienza a reaccionar

En el total del país el número de empleos se ha incrementado en 685 mil personas en los últimos doce meses, según estimaron especialistas de la Fundación Mediterránea. Marcelo Capello y Gerardo García Oro consideraron en el informe de Coyuntura del instituto IERAL de la Fundación que el relevamiento de 31 aglomerados urbanos del país efectuado por el INDEC mostró un aumento de 433 mil puestos de trabajo en el cuarto trimestre de 2017 respecto de igual período de 2016."Dado que el universo encuestado tiene una representatividad de aproximadamente 27,6 millones de habitantes, puede estimarse que para el total del país el número de empleos se ha incrementado en 685 mil personas en los últimos doce meses", dijeron.También analizaron que "uno de los factores que podría explicar este fenómeno es la expectativa de un crecimiento de la economía que no habrá de abortarse luego del primer año de recuperación"."Por jurisdicción, los aumentos más significativos de la tasa de empleo se habrían registrado en provincias del Norte, mientras que en las provincias más grandes se destaca la expansión de puestos de trabajo en Buenos Aires y Córdoba", precisaron.Además destacaron que "la estadística también refleja las dificultades que subsisten en una parte de la región patagónica".Evaluaron que "aunque el empleo privado asalariado en condiciones formales alcanzó un récord hacia fin de 2017, con 192 mil nuevos puestos y un incremento de 2,2 % interanual, subsisten problemas vinculados con la informalidad y con la creación de puestos de trabajo en los sectores que producen bienes exportables"."Por ende, los buenos resultados no disimulan la necesidad de profundizar la agenda de reformas, particularmente las vinculadas con el funcionamiento del mercado de trabajo", advirtieron los economistas.ESTADO DE SITUACIONDEL EMPLEO PRIVADOLa discusión económica-política referida a si hay que tomar medidas de forma gradual o ser más arriesgados, está saldada en el sector privado. El último relevamiento de Hidalgo & Asociados a más de 240 empresas, cuya facturación conjunta supera los $ 850 mil millones y los 200.000 empleados, muestra que el gradualismo es el sistema preferido por la mayoría de los encuestados.Aunque los índices muestras mejoras respecto al último relevamiento (Septiembre, 2017) no se vislumbran grandes cambios en los negocios para el 2018. El 58% de las empresas sostiene que su negocio se mantendrá igual, un 30% que aumentará y un 12% que disminuirá.Un dato alentador del informe es que se están acabando las reducciones de personal. En octubre último, un 40% de las empresas encuestadas señalaba que durante el 2017 habían achicado sus estructuras; mientras que ahora, las que proyectan que disminuirán su personal, es el 13% y que aumentarán, el 29%.De acuerdo a un informe reciente de la Fundación Mediterránea la masa salarial mejoró en el 2017, pero la tendencia de los últimos años ha sido de una masa estancada.Laura Bitocco, gerente general de Hidalgo & Asociados, sostiene que la situación es de reacomodamiento: “el foco en estos últimos años estuvo en mejorar los costos; por ello es de esperar que las inversiones e incorporación de personal crezcan a tasas más alentadoras, en la medida que la economía aceleré”.Otro dato positivo de la encuesta de Hidalgo & Asociados es que este año los asalariados no perderán frente a la inflación. Los ajustes salariales estarán todos en niveles similares o superiores a la inflación proyectada. El 65% del personal dentro de convenio, tendrán ajustes entre 15 y 20% y un 31% entre 20 y 25%. El resto, mayor a 25%.Por otro lado, para los que están fuera de convenio, las perspectivas son un poco mejores, el 39% recibirá entre un 20 y 25% de aumento. Bitocco sostiene que ello es también parte del reacomodamiento dado que, durante muchos años, los mejores aumentos se los llevaban los agremiados, generando malestar -principalmente- en los mandos medios que, por razones de presupuesto, solían ser los más afectados.