La ANSES paga la ayuda escolar anual

Desde esta semana, la ANSeS comenzó a pagar la Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual a 6.473.886 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 3.154.358 son hijos de trabajadores en relación de dependencia y monotributistas; 2.686.240 de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH); 587.716 a cargo de jubilados y pensionados y 45.572 de titulares de la Prestación por Desempleo. Este pago implicó para la ANSeS un desembolso en marzo de más de $ 8 mil millones.El monto general es de $ 1.250 y lo cobran las familias cuyo ingreso grupal no supere los $ 94.786 y el ingreso individual no sea de más de $ 47.393.Este pago se realiza a titulares de niños de 45 días a 18 años que concurran a un establecimiento educativo nacional, provincial, municipal o privado (subvencionado o no) incorporado a la enseñanza oficial y obligatoria, en el que se imparta educación inicial, primaria o general básica, o educación secundaria o polimodal.Quienes no hayan percibido la prestación en forma automática deberán solicitarla en la ANSeS, presentando el Formulario PS 2.68 – Acreditación de Escolaridad/Escolaridad Especial/Formación.A las personas con discapacidad también les corresponde el pago cuando:• Concurran a establecimientos donde se imparta enseñanza diferencial, talleres protegidos, instituciones de formación laboral que ayuden al desarrollo e inserción social.• Reciban enseñanza de maestros particulares que posean matrícula habilitante.• Concurran a establecimientos públicos o privados controlados por la autoridad competente en los que se presten servicios de rehabilitación.