Sensaciones y sentimientos

¿CRITICOS VOCACIONALES O COMODAMENTE COMPLACIENTES?Vamos a imaginarnos una situación cualquiera que puede ocurrir en cualquier momento.Estamos en un grupo de personas con las que tenemos un contacto ocasional y, por eso, nuestras opiniones están condicionadas a las ideas generales supuestamente aceptadas por “todos”. Durante la conversación, como siempre ocurre, que surge una opinión acerca de alguien que no está presente, con dichos a favor o en contra del mismo y, como no hemos tratado a la persona en cuestión, nos resulta cómodo abstraernos de adherir a esos conceptos. Pero en ese momento…Pero siempre llega el maldito momento en que algo o alguien nos descoloca. Como la referencia al pasar de alguien del grupo de un amigo nuestro -sin que sepa que lo es- objetando seriamente sus hábitos o conductas, insinuando (o más) que no es buena persona ¿Qué hacemos entonces?Puede que nos opongamos decididamente a esa opinión negativa -que creemos generalizada y omitiendo expresar que somos sus amigos-, diciendo que lo conocemos y que el referido es una persona correcta. O que miremos hacia otro lado sin contestar, simulando no haber escuchado o, como tercera opción, que aportemos algún dato que pueda justificar la crítica que le han hecho (sin darle la razón totalmente) a quien ha sido muy crítico de nuestro amigo.Pero ninguna de las tres posibilidades nos deja satisfechos.Si hicimos una defensa del amigo, automáticamente habremos dejado de ser personas “confiables” para el grupo en que estamos, por haberlos dejado como mentirosos o mal informados y, en los dos casos ya no seremos personas gratas para ellos. Por lo demás, empezamos a pensar que, por haber creado un clima tenso sin necesidad, somos “muy” antisociales. Y si no lo defendemos, o adherimos solo pálidamente a la crítica, nos sentiremos muy mal con nosotros mismos por haber contribuido injustamente a generar una mala imagen de nuestro amigo.Es cierto que si el objetado es una persona de bien, la opinión del resto de la gente limpiará su buen nombre; pero aun así, nos reprocharemos nuestra falta de valentía y de compromiso con la verdad que conocemos y nace en nosotros, una sensación desconocida hasta entonces: una cuestión nuestra y de mucha gente: la de entender que se haber personas críticas a tiempo completo y para todo, y también que existen los que son cómodamente complacientes con cualquier opinión.Verdaderamente el ejemplo mostrado es en sí mismo inocuo y no causa grandes perjuicios a las instituciones o a la verdad intrínseca de los conceptos que rigen la vida. Pero muchas veces, por no discutir, estamos adhiriendo a enfoques sociales que chocan frontalmente con nuestro modo de sentir, y volvemos a ubicarnos en la cuestión básica referida al principio; sentirnos mal porque no nos hemos expresado con autenticidad y con ello hemos permitido que un daño inmerecido caiga sobre personas, instituciones o investiduras importantes. Parece una cuestión difícil de resolver, como el de decidir entre ser o no ser, ya que a muchos los favorece haber incorporado esa tibieza de opinión.Pero hay un norte ético insoslayable: asegurarse antes de objetar sistemáticamente si la persona o cuestión merecen la crítica. Y de asumir que, si la objeción ha sido injusta, empezar a repensar el tema, considerando la posibilidad de ver su costado positivo.Si lo pensamos bien, dejar a un lado el sobrevalorado amor propio no es tan difícil. Y a veces hasta más cómodo.