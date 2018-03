Yo no sé qué contestarles. Por suerte la valiente muchachada rescatista que actúa en mi ciudad los salvó del infierno y les consiguieron un lugar donde poder vivir sin recibir castigos, al amparo del mal tiempo, y con agua y comida. Pero de compañía humana, de una caricia, de un trote al lado de una bici amiga o acompañando la caminata de un jubilado… ¡Ni hablar! Ellos sufren un azote silencioso…Y la soledad les duele mucho. No lo pueden expresar con palabras pero cuando Meli va a llevarles alimentos y un poco de compañía no puede evitar llorar, y ellos la miran así, como los vemos en la foto con la pregunta a flor de hocico ¿nos vamos a morir aquí…??? Los tres son joyas. Mansos, tranquilos, de porte delicado propio de los galgos. Yo sé que hay situaciones difíciles de afrontar en todos los terrenos, a mí me toco esta, una situación comprometida con la vida de los animales no humanos víctimas de nuestra desidia, nuestro desapego, nuestra falta de respeto por la vida en todas sus manifestaciones. ¡Así nos va!Ellos toleran nuestras manías y rabietas, soportan nuestras contradicciones, acompañan nuestra melancolía, y si se nos da por cantar no se tapan las orejas. Ay Dios, a veces tengo que recurrir al humor para poder seguir respirando. Les comento que si a alguien se le ocurriera adoptar uno, uno aunque sea, achicaría el desaliento y tenemos el compromiso de colaborar con la comida para el adoptado. Todavía están en la etapa cachorra, juegan solos, pero les vendría bien jugar con un chico y crecer juntos como hermanos. Es una decisión difícil, lo sé. Y yo me siento profundamente mortificada por no poder llevármelos a vivir a casa. Mi salud apenas restaurada, mi edad que no deja de avanzar me limitan para estos actos de amor incondicional por estas criaturas angelicales. Piénsenlo, ellos esperan.El número para salvarlos de que queden ahí a morir es el 03492 15680758. Si llegan a ir a verlos y no se deciden por llevarlos, no lloren ahí, ellos se dan cuenta. Y gracias por la molestia.