Con la mente en España

La Selección argentina arribó a Madrid, donde el próximo martes se medirá con el equipo de España en el que será el segundo partido amistoso de la doble fecha FIFA que comenzó con la victoria por 2 a 0 sobre Italia en Manchester. El equipo nacional se hospedará en el Hotel Eurostar Tower de la mencionada ciudad española y en horas de la tarde se entrenará en Valdebebas donde los futbolistas empezarán a pensar en el encuentro ante el país ibérico. El técnico Jorge Sampaoli comandará la práctica y empezará a delinear el equipo que jugará el próximo martes y la incógnita pasa por saber si Lionel Messi será de la partida en el once inicial tras haber estado ausente ante Italia por sufrir una fatiga en los isquiotibiales y el aductor de la pierna derecha.El conjunto argentino se entrenará en el predio del Real Madrid donde se verá como evoluciona el capitán del equipo argentino que quiere estar presente ante España y hará lo posible por jugar. Además el entrenador deberá definir el resto del equipo y se estima que sumarán minutos quienes no lo hicieron ante Italia o jugaron poco en ese encuentro. Por esa razón los que podrían ser de la partida ante España en el estadio del Atlético Madrid serían Gabriel Mercado, Marcos Rojo, Marcos Acuña, Javier Mascherano, Ever Banega, Diego Perotti, Angel Correa y Cristian Pavón. Cabe señalar que por lesión quedaron descartados Sergio Agüero y Angel Di María.El entrenador de la selección argentina de fútbol, Jorge Sampaoli, afirmó el viernes que "el nivel colectivo" del equipo nacional "fue muy bueno" en el encuentro amistoso que le ganó por 2 a 0 a Italia en Manchester, Inglaterra, y agregó: "Dimos un paso hacia adelante". "Tenemos que potenciar las cosas que generamos hoy", dijo Sampaoli en la conferencia de prensa posterior al partido, al tiempo que destacó la "valentía" de sus dirigidos para sostener una "idea de juego" durante todo el match, incluso en los momentos en los que el rival complicó a la Selección.Sampaoli destacó el rendimiento del equipo en su conjunto, pero al ser consultado por el periodismo, resaltó especialmente el desempeño del arquero Wilfredo Caballero y Gonzalo Higuaín: "Jugó como un líder; se mostró muy comprometido con este proceso y realmente lo valoramos", remarcó sobre el delantero.El DT dijo que el equipo logró plasmar en el campo de juego algunos movimientos ensayados durante los entrenamientos previos, por más que el astro Lionel Messi quedó fuera del encuentro a causa de una molestia física. Sampaoli valoró el "respeto por la idea" que mostró la Selección, que se propuso disputar este encuentro contra Italia, e incluso el partido del próximo martes frente a España en Madrid, como si se tratara de la "semifinal de un Mundial"."Vinimos a buscar estímulos que nos brinden algunas certezas (...) Tenemos que encontrar la forma con la que vamos a jugar el Mundial, eso es lo que vinimos a buscar en esos amistosos", dijo el entrenador "albiceleste". "En algunos pasajes se vieron algunas cosas que fueron muy interesantes para potenciar la idea", dijo Sampaoli, que destacó además la "conjunción de estabilidad del equipo" e insistió: "Dimos un paso hacia adelante". Por último, también dijo, en declaraciones al canal de cable TyC Sports, que el atacante Paulo Dybala aún no está descartado para el próximo Mundial y que este viernes, frente a Italia, el arquero "Willy" Caballero "estuvo bien, sólido en los momentos en los que el equipo lo necesitaba".Un 3 a 0 en el marcador pero muchas dudas por el camino: México goleó en la madrugada del sábado a Islandia, el primer rival de Argentina en el Mundial, en un amistoso rumbo a Rusia-2018 en el que el arquero Jesús Corona evitó el tropiezo azteca. En el Levis Stadium de Santa Clara, en San Francisco, El "Tri" se adelantó al borde del descanso gracias a un gran lanzamiento de falta de Marco Fabián (38) y Miguel Layún, a pase de Hirving Lozano, amplió la distancia en la segunda mitad (64). Ya al final, de nuevo Layún con un gran remate con la zurda, cerró el marcador (90+1), pero los aztecas permitieron demasiadas ocasiones a sus rivales y Corona tuvo que disfrazarse de héroe para evitar un resultado muy diferente. Por su parte, la selección peruana derrotó este viernes de forma convincente 2 a 0 a Croacia, otro de los rivales de la Argentina en el Mundial de Rusia, en un amistoso previo disputado en el Hard Rock Stadium de Miami. André Carrillo, a los 11 minutos con un potente disparo desde fuera del área, y Edison Flores, definiendo una gran acción de Christian Cueva y Jefferson Farfán a los 48, le dieron el triunfo a los incas. Perú, que jugó gran parte de la segunda mitad con un hombre menos por la expulsión de Yoshimar Yotún (73), fue superior a su rival y avisó de que no volverá 36 años después a una Copa del Mundo para interpretar el papel de comparsa. La selección europea integra el Grupo D y será el segundo rival de la Argentina el 21 de junio, cuando se enfrenten en el estadio de Nizhni Nóvgorod.