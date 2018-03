Por "Zama" Lucrecia Martel fue la mejor directora

TOULOUSE, Francia, 25 (AFP-NA) Por Anna Pelegri. - La película de época "Zama", de la consagrada directora argentina Lucrecia Martel, se alzó este sábado con el principal premio del festival Cinelatino de Toulouse, en el que el público recompensó dos filmes ambientados en Cuba durante el Período Especial.La cinta, elegida por Argentina para representar al país en los pasados Oscar y nominada a los premios Goya de España, conquistó al jurado integrado entre otros por la invitada de honor de la 30ª edición del festival, la actriz chilena Paulina García.Basada en la novela homónima del escritor argentino Antonio Di Benedetto, "Zama" propone un viaje cuidadosamente estético y sonoro a la América colonial de fines del siglo XVIII.El actor mexicano Daniel Giménez Cacho interpreta a un funcionario de la corona española, Diego de Zama, que aguarda desesperadamente en Paraguay su prometido traslado a Buenos Aires, donde se halla su familia.Zama no tiene nada para caer simpático al espectador y es a la vez objeto de las burlas de quienes le rodean a lo largo de un relato no lineal, en el que la actuación de los personajes y la exigente puesta en escena dejan en un segundo lugar el argumento.Martel se llevó el premio Coral a la mejor dirección del festival de La Habana por esta película coproducida por el cineasta español Pedro Almodóvar.La revista The Playlist, dedicada al cine de autor, ubicó en 2016 a la directora de "La ciénaga" y "La niña santa" (candidata a la Palma de Oro en Cannes), en el puesto número 29 entre los 100 mejores directores en activo del mundo.El jurado decidió paralelamente otorgar una mención especial a la película puertorriqueña "El silencio del viento", ópera prima de Alvaro Aponte-Centeno.Sobrepasando el marco del documental, el cineasta retrata el tráfico de inmigrantes ilegales que viajan de República Dominicana a Puerto Rico, centrándose en quienes por necesidad se benefician económicamente de ello, sin plantearse cuestiones morales.El premio del público de este festival de cine latinoamericano se lo llevaron ex aequo dos coproducciones ambientadas en Cuba: "Candelaria", del colombiano Jhonny Hendrix, y "Sergio & Serguéi", del cubano Ernesto Daranas."Candelaria" retrata con ternura y sentido del humor la historia de una pareja de ancianos, Candelaria y Víctor Hugo, enfrentados al hambre durante el Periodo Especial cubano.En un universo de colores cálidos y una delicada atención por los detalles cotidianos, Hendrix - que ganó por este filme el primer premio de la Jornada de los Autores de la Mostra de Venecia -, evita centrarse en el mensaje político para ensalzar la convivencia y el amor a cualquier edad.Recompensada por su parte con el Premio del Público en el Festival de la Habana, "Sergio & Serguéi" es una fábula en la que un locutor de radio cubano traba amistad con un astronauta ruso abandonado a su suerte en el espacio.Pese a sus escenas de humor, la película refleja el aislamiento y la angustia experimentada por los cubanos durante el periodo posterior a la caída de la URSS, en el que Cuba, sin su principal proveedor y sujeta al embargo estadounidense, se hundió en una larga y profunda crisis económica.El premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica recayó en "Temporada de caza", de la argentina Natalia Garagiola, y el de la Crítica de Toulouse, en "Azougue Nazaré", del brasileño Tiago Melo.En total, 12 largometrajes de ficción competían para estos galardones.Por otro lado, "Los silencios" una coproducción de Brasil, Colombia y Francia dirigida por Beatriz Seigner ("Bollywood dream") fue recompensada por Cine en Construcción, una iniciativa conjunta de Cinelatino y del Festival Internacional de San Sebastián para ayudar a concluir cintas latinoamericanas ya rodadas, con dificultades en la fase de posproducción.