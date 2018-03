Peillat renunció al seleccionado

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Gonzalo Peillat, la mayor figura del hockey sobre césped argentino, decidió renunciar ayer a "Los Leones" aduciendo haber perdido "energías". A través de una carta que publicó en su cuenta de Twitter, escribió: "Siempre puse al equipo y la camiseta ante todo, dando el 100 por ciento de mí para representar a la Argentina de la mejor manera. Lamentablemente, los hechos que me ocurrieron en el último tiempo me fueron quitando energías lo cual no me permite continuar de la misma manera".Por tal motivo, indicó que "lo mejor en este momento es darle una pausa a mi carrera internacional para volver con más energías que nunca", por lo que no le cerró las puertas a un retorno. Peillat, de 25 años y jugador de Mitre, fue clave en la obtención de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016 gracias a su precisión para ejecutar los córners cortos.RETEGUI SEGUIRAEl Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Hockey (CAH) resolvió nombrar al entrenador Carlos Retegui head coach de los seleccionados nacionales. Retegui prestará asesoramiento a todos los seleccionados de la CAH y continuará como entrenador de los Leones hasta el mundial de Bhubaneswar que se realizará en noviembre y diciembre.