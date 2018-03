Un vecino de barrio Alberdi dijo que, “estoy un poquito indignado porque a partir del día martes 20 de marzo, en horario de oficina, en SADOP y en el SEOM se entregaban dos entradas por persona para la conferencia de Felipe Pigna en el cine Belgrano el día viernes 23. Yo fui al SADOP y me dijeron que no tenían más entradas, que habían entregado solamente 170. Pero se las habían entregado la semana pasada y ellos como según dijeron no sabían nada, las entregaron rápido la semana anterior. Entonces la gente como yo y otros que fuimos nos quedamos sin entradas, porque esta gente las entregó una semana antes... Recurrí entonces al SEOM y ellos tampoco tenían más entradas... Lo que digo es que deben respetar un poco a las personas y ser más serios, porque eso no se debe hacer. Además me dijeron que lo mismo ya pasó otras veces con otras charlas de Felipe Pigna”. Cortó muy enojado. Se ve que hubo más de un caso ya que se registró otro llamado similar y quien habló preguntó si “¿las repartieron antes (a las entradas) a amigos y conocidos?”.“Como jubilado estoy asombrado. Resulta que ahora la expresidenta está preocupada por los jubilados y lo que cobran... Si fue ella misma la que vetó el 82% móvil en su momento votado y aprobado por el Congreso. Ella fue la que negó un bono especial allá por 2012... y resulta que ahora esta 'preocupada' por nuestra suerte... Sinceramente eso es hipocresía y no se lo compra nadie... haría muy bien en callarse. Le haría un gran favor al país si no habla más, aunque sea por un tiempo. Me indigna profundamente”. Mensaje de Juan, un jubilado de barrio Los Nogales.n hombre llamó al Opifón esperando respuesta del otro lado, insistiendo que lo atienda alguna persona en particular. Recordamos que quien llama al Opifón no es atendido por ninguna persona, sino que el mensaje queda grabado en el sistema, anónimamente como si fuera un contestador telefónico, para luego ser “desgrabado” y convertido a texto para publicarse en este servicio gratuito que presta el Diario. Sólo para tener en cuenta.“En la edición de LA OPINION del 3 de diciembre de 2014, salió un artículo sobre la doma de caballos que hacen los indios (doma india), que lo hacen con mucho amor al animal, tal es así que no le pegan para nada. En el Opifón alguien dejó un mensaje días atrás, quejándose de quienes maltratan a los caballos en las domas como Jesús María. Estoy de acuerdo y le aconsejo que lea lo que hacen los indios con los caballos, en el archivo del Diario en la fecha indicada”. Voz masculina adulta en el Opifón.“Quería felicitarlos por el editorial del martes 20, por el tema de la inseguridad.... Está muy bueno y lógicamente coincido con que se está agravando. También creo que va a haber graves problemas porque crece a ritmo acelerado la gente que se está armando por los problemas de inseguridad. Creo que va a ser peor el remedio que la enfermedad: la gente se está armando y con armas cada vez más sofisticadas”. Mensaje de Pablo Williner al Opifón.“Estoy indignado, como todos los rafaelinos, por el exorbitante aumento que hizo la EPE. Brindan un pésimo servicio ya que la cortan cuando quieren, si sopla un viento cortan la luz, pero estos aumentos, para sueldos de $ 15 mil son imposibles de pagar... y encima el Gobernador le pone techo a las paritarias... es una vergüenza. Es impagable esa cifra y los jubilados tendrían que estar exentos... que nos manden un abanico junto a la boleta de la luz”. Llamado anónimo de un habitual lector del Opifón, a juzgar por su tono de voz, muy enojado.na vecina adulta de nuestra ciudad dijo que “me parece vergonzoso que se tenga que hacer una colecta para arreglar la capilla del Hospital (…) Con todo el dinero que entra por impuestos, la Municipalidad debería arreglar con esos fondos la Capilla. Creo que no debería ser así, debiendo recurrir a una colecta”.