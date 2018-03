De prisión a la plaza

El ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y el líder del partido MILES, Luis D´Elía, se sumaron ayer a la movilización por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, horas después de salir en libertad.Zannini se acercó al Espacio de la Memoria, la sede de la ex Esma, donde se concentró un grupo de militantes de La Cámpora y diputados del Frente para la Victoria encabezados por Máximo Kirchner y marchó junto a ellos hacia Plaza de Mayo.El ex secretario de Legal y Técnica de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner arribó al Espacio de la Memoria poco después del mediodía y se saludó afectuosamente con Máximo Kirchner.Por su parte, D´Elía se sumó a la marcha luego de las 13:00 y también se mostró junto al diputado nacional y líder de la C.En la puerta del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, tras recuperar su libertad, Zannini había anticipado su participación en la marcha.