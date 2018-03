Docentes rechazaron la oferta y van a la lucha

En la jornada de ayer, los docentes de AMSAFE y SADOP resolvieron continuar con el plan de lucha, realizando una jornada de protesta el próximo martes 27 y, de no haber una mejor propuesta salarial, volverían al paro miércoles 5 y jueves 6 de abril.

La decisión de AMSAFE fue muy popular y aplastante: votaron 34.227 compañeros, de los cuales, 31485 fueron por el rechazo. Es decir, casi el 92%.

Es por ello que se decidió la continuidad del plan de lucha con una Jornada Provincial de Protesta el próximo martes 27/03-concentraciones, clases abiertas, volanteadas, reuniones de Delegados, etc.- y, en caso de no tener respuestas, un paro de 48 horas el 4 y 5 de abril. Para el martes que viene se espera la presencia de los chicos en las aulas. En el departamento Castellanos aún no tenían definida la actividad a realizar.

La Asamblea decidió de esta manera rechazar la propuesta entregada por el Gobierno Provincial en la Paritaria y exigir un aumento salarial para activos y pasivos sin techo, y paritaria libre. También respeto a las relaciones salariales entre cargos, jerarquías y horas de cátedra; salarios acorde al aumento de las tarifas y el costo de la canasta familiar, urgente pago del proporcional de vacaciones, denunciar el incumplimiento del Gobierno Provincial y exigir el urgente ofrecimiento y toma de posesión del concurso y el traslado de nivel secundario, entre otros puntos.



SADOP

Por otra parte, SADOP tomó la misma decisión que AMSAFE. "Tras presentarse la propuesta y luego del consiguiente debate y análisis en las escuelas en torno a la oferta salarial del gobierno de Santa Fe, delegados y delegadas del SADOP Seccionales Santa Fe y Rosario, definieron ayer por amplia mayoría el rechazo a la propuesta salarial y la continuidad del plan de acción consistente en una jornada de lucha provincial para el día martes 27 de marzo y paro por 48 horas los días miércoles 04 y jueves 05 de abril si el Gobierno provincial no volviera a convocar. De esta manera, se aguarda continuar la negociación en el ámbito de la paritaria docente y que el gobierno de Santa Fe presente una oferta que cumpla con las expectativas y necesidades de la docencia santafesina", dice el escueto mensaje publicado en su sitio web firmado por Patricia M. Mounier -Secretaria General del SADOP Santa Fe- y Martín Lucero -Secretario General SADOP Rosario-.