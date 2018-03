Sin Messi, también se puede ganar

Una estadística demoledora acompañó la previa del partido ante los italianos, la sorpresiva baja de Lionel Messi por una molestia muscular, además de activar en Jorge Sampaoli el plan B, disparó un antecedente nada favorable pero que es parte de una realidad, la Selección Nacional solo ganó un partido de los 8 que disputó en los distintos niveles de competencia, cada vez que el rosarino no pudo alistarse entre los titulares.Afortunadamente, esto es esporádico pero ha demorado a lo largo de los últimos 10 años, un plan de contingencia en los entrenadores de turno, frente a la baja de una pieza insustituible y que provoca un fenómeno ambivalente: la pérdida de recursos ofensivos propios y el alivio de los rivales que descartan el principal desvelo, su contención.Esta deserción lejos de amotinarlo a Sampaoli, lo llevó a redoblar la apuesta y cambiar el objetivo de esta prueba. Ya no sería un partido para consolidar sistemas y sociedades, se convirtió inesperadamente, en un banco de pruebas que afectó a todas las líneas desde Wilfredo Caballero, en su primera experiencia en el arco argentino; pasando por los laterales defensivos como Bustos y Tagliafico (también en sus primeros minutos); extendiéndose el empírico criterio a la mitad de la cancha con la disposición de Paredes y Lanzini para que Lo Celso, procure liderar el hecho creativo.Empezaba a escribirse en Manchester una página en blanco, tan solo cuatro apellidos históricos como Otamendi, Biglia, Di María e Higuaín sostendrían la fisonomía y la identidad del equipo nacional.El primer tiempo dejó ver las intenciones y claramente, Argentina se lanzó sobre el campo italiano, en un propósito que no abandonaría hasta el final. Buena dinámica con el balón y mejor disciplina para recuperarlo en el propio terreno rival.Este concepto tuvo nombres propios que fueron ganando espacios y confianza para que el predominio, se convirtiera en un monólogo que no supo contrarrestar el combinado dirigido por Di Baggio, excepto en la gestión del interminable Gianluigi Buffon que evitó un resultado parcial abultado.A pesar que solo Higuaín fue la referencia ofensiva, el equipo se encargó de generarse espacios y opciones con los volantes de mejor llegada y los regateos explosivos del Flaco Di María. A los 16' buen centro desde la izquierda del rosarino, Otamendi se anticipa a la marca, pero la pelota encontró en las manos de Buffon la solución para los italianos. Ese primer aviso, se prolongaría con frecuencia y en los últimos instantes, las chances de abrir el resultado, se repitió con abrumadora secuencia.Un remate de Paredes desde unos 30 mts que se fue cerca del caño derecho; otra acción clara de Tagliafico que como extremo por izquierda, se puso a mano a mano con Buffon, prevaleciendo una vez más el veterano arquero y para el final, también Higuaín fracasaría después que Di María colocara una asistencia perfecta.Quedaba atrás una producción positiva, excepto en el renglón de las definiciones, en el marco de un partido con ciertas informalidades.La parte final ya no lo tuvo a Italia como partener, y esto desnudó las falencias de un equipo, al que no lo comprometieron en el arranque de este amistoso. A los 3' Insigne se filtró entre Tagliafico y Fazio pero no tuvo precisión en la definición y así dejó pasar una oportunidad inmejorable para desnivelar. Después, como parte de ese dominio de los italianos, surgiría la figura de Wilfredo Caballero que se tornó una muralla ante Immobile e Insigne, con dos intervenciones de notables reflejos para dejarle a su equipo la última palabra en el cierre del partido.Toda esa carencia de eficacia que le impidió retirarse al descanso en clara ventaja, mutó en contundencia para salir de ese empate sin goles en los últimos 15 minutos.Ya estaban Banega y Perotti como relevos en el campo y con un criterio más contragolpeador, el combinado albiceleste, encontró espacios para la velocidad de sus extremos y mayor precisión en las jugadas que definirían esta historia.Una buena asociación entre Banega y Lo Celso, le dio la oportunidad al jugador de Sevilla de sacar un tiro de zurda abajo, lejos de Buffon y celebrar así el primero; 10' después, Higuaín luego de trasladar el balón varios metros sin rivales, tomo una buena decisión al habilitar a Lanzini, que también resolvió con autoridad para clavarla arriba lejos de toda respuesta de un arquero que ya había dejado atrás su condición de invulnerable.Las conclusiones de esta victoria van desde lo relativo a lo trascendente pero esencialmente, le agregan valor a este partido ya que, por ejemplo, se pudo superar sin traumas, la ausencia de Messi y aquellos que tuvieron su bautismo, el caso de Wilfredo Caballero, dejaron una imagen reconfortante.El martes se encontrará con otra realidad, España, potencia de estos tiempos y también candidato a jugar las finales en Rusia y el nivel de exigencia será otro y eso ayudara más a valorar o no lo de ayer.