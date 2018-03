Fin del paro de FESTRAM con un alto acatamiento

De acuerdo a estimaciones de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM), la segunda jornada del paro de 48 hs. volvió a tener índices de acatamiento en torno al 98%, en rechazo a la propuesta salarial efectuada por los Intendentes y Presidentes Comunales la que contenía porcentajes y formas de pago similares a la realizada por el Gobierno Provincial a sus empleados.

"El día antes de iniciarse la medida de fuerza se esperaba una nueva reunión informal con los representantes patronales gestionada por el Gobierno Provincial, a los fines de intentar una negociación que permitiera suspender la medida de fuerza, que luego el propio Gobierno levantó con el pretexto de la negativa de los Intendentes de participar de la misma", indican los municipales y advierten que "la representación patronal que evitó la reunión, solicitó y logró en forma exprés el dictado de la Conciliación Obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, aún sabiendo que esta medida no puede resolverse sino violando las disposiciones legales que regulan la actividad sindical. Por esta razón el Lunes 26, sesionará el Plenario de Secretarios Generales de los Sindicatos Municipales de la Provincia de Santa Fe para dar tratamiento a este tema y evaluar las medidas a seguir".

El titular de FESTRAM, Claudio Leoni, manifestó sus dudas respecto del rol del Ministerio de Trabajo en estas circunstancias. No sólo porque no aplicó este mecanismo en conflictos colectivos que involucraban a Intendentes, sino también por ser parte del Gobierno que intenta imponer la política salarial de la Provincia a los Municipios y Comunas, obstaculizando el derecho a la Negociación Colectiva y a la libertad sindical. Leoni cuestiona las declaraciones de Farías, que amenazó públicamente a los Jefes Comunales para que se ajusten a la política salarial de la Provincia bajo coacción de no asistir económica y financieramente a los Municipios.

“El Gobierno Provincial está aplicando los mismos métodos extorsivos con los que Macri apretó a las Gobernadores” aseveró el dirigente sindical.

“El Ministerio de Trabajo -que intenta imponer los mismos salarios a los docentes- no luce imparcial para conciliar a las partes, mientras sus pares del Gobierno con esas amenazas impiden una solución justa para resolver el conflicto”.

No obstante, la decisión sobre el acatamiento a la Conciliación Obligatoria será analizada por el conjunto de los gremios municipales el próximo lunes.