El partido del próximo domingo ante el Deportivo Morón es clave. Vital para este Atlético de Rafaela que aspira a quedarse con el ascenso directo. Quiere evitar a toda costa el reducido. La “Crema”, junto con Aldosivi son los líderes del torneo de la B Nacional y en sólo cuatro puntos hay diez equipos peleando por todo. El boleto directo a la Superliga y los que queden del segundo al noveno lugar para ir al octogonal.

“Un buen resultado el domingo seria el golpe de efecto anímico que necesita este grupo”, apuntó Lucas Bovaglio en rueda de prensa ayer, luego del entrenamiento en el Predio del Autódromo.

No fue una semana más, sobre todo con los entrenamientos que se dieron y las variantes que realizó el DT. “Uno está con el dolor que generó perder en Santiago. No me gustó la producción del equipo, pero estoy bien y con ganas de encontrarle la solución a este momento del equipo que es un tanto raro”, señaló.



- No confirmas el equipo, ¿la única duda pasa por Bustos o Depetris?

- Si, la única duda pasa por saber quién va a acompañar a Mauro (Albertengo) adelante. Lo analizaremos bien, pensaremos qué perdemos y qué ganamos con cada uno de estos dos jugadores como lo hemos hecho en el análisis de las otras opciones que fuimos pensando en la semana y probamos en estos días. La realidad de cada jugador, que nos podía dar y qué no. Al que veamos mejor seguramente será el que salte de entrada.



- ¿Por qué te inclinaste por los cambios que hiciste?

- Fue por una cuestión de rendimiento. En la posición de central para reemplazar a Lazzaroni (expulsado), tenemos a Baroni y Olivera, hablé con los dos, es parejo el nivel de los dos. A Baroni le jugó en contra haber tenido un desgarro que lo tuvo casi 50 días sin entrenar con normalidad y no poder completar la pretemporada, lleva dos semanas completas de entrenamiento. Olivera, más allá que no tiene minutos oficiales, viene con mayor rodaje y continuidad. En las prácticas específicas entre uno y otro vimos que había uno que estaba mejor que otro.



- Con el ingreso de Castro y la salida de Pittinari se busca mayor poder ofensivo…

- Es la idea, jugamos de local, tenemos la necesidad de sumar de a tres. Nico (Castro) jugó en esa posición la semana pasada en la práctica de fútbol y reiteró un muy buen entrenamiento el miércoles, es una función que hizo en otro club. Lo hablé con él y se siente cómodo. Me parece que se complementa bien con Emiliano (Romero). Si él nos puede dar la cuota de fútbol que necesitamos, dinámica por los costados vamos a tener, entonces creo que vamos a tener argumentos como para hacerle daño a Morón.



- Los que salen del equipo son nombres importantes para el plantel, ¿cómo los viste en los entrenamientos?

- Los vi bien, no son cambios fáciles de hacer, habíamos hablado con todo el grupo antes del partido en Santiago del Estero y que quería ver algo, la producción del equipo en general no estuvo a la altura de lo que habitualmente veíamos en condición de visitante y creíamos que era este partido una oportunidad para modificar, me parece que lo tomaron bien, por lo menos en el estado de ánimo y la predisposición para trabajar, se mantuvo inalterable. Habla de la madurez de ellos y entienden que cuando te toca jugar tenes que dar todo y sumar, pero si te toca estar afuera el chip no se modifica mucho y hay que seguir sumando pero desde otro lado.



- ¿Dónde pueden marcar la diferencia con Morón?

- La diferencia va a estar en la intensidad que podamos llegar a meter, entendemos que llegan con lo justo a los últimos minutos de partido y eso depende de la intensidad que le podamos meter. Creemos que Gaggi y Martino nos puede dar eso, más el desdoblamiento que nos pueden dar Blondel y Dematei, y Nico la cuota de fútbol que este equipo necesita tener.



- Antes de la fecha libre, clave ganar el domingo…

- Es importante sumar de a tres, vamos a jugar prácticamente con todos los resultados puestos, terminar esta fecha sería muy bueno, después no toca quedar libre, sobre todo desde el punto de vista numérico que hace cuatro fechas que no podemos sumar de a tres. Estamos necesitando una victoria, los tres puntos desde el lado desde donde se mire sería beneficioso.



ÚLTIMO ENTRENAMIENTO



El plantel profesional de Atlético trabajará en la mañana de hoy y luego el DT confirmará los convocados para el juego de mañana ante Morón, por la 20ª fecha. El once inicial tiene una duda y es saber si Manuel Bustos acompañará a Mauro Albertengo o si lo hará Rodrigo Depetris. El resto, todo definido. Macagno; Blondel, Olivera, Brundo, Dematei; Gaggi, Romero, Castro, Martino; Albertengo y Bustos o Depetris.