Esteban Magnani, docente de la UNRaf, analiza el caso Facebook

Una investigación del New York Times y The Observer de Londres reveló cómo la firma Cambridge Analytica usó los perfiles de 50 millones de usuarios de Facebook para mostrarles propaganda específica e influir en su voto para las elecciones que dieron la victoria a Donald Trump.Esteban Magnani, docente, periodista y director de la carrera de Medios Audiovisuales y Digitales de la UNRaf en diálogo con Radio Rafaela, se refirió al escándalo global en el que se encuentra la compañía de Mark Zuckerberg. “Se sabía que la firma Cambridge Analytica trabajó en la campaña de Trump. Lo que no se sabía es de donde sacaban los datos. Se supo finalmente que fue a través de una aplicación que muchos sin fijarse aceptan. En este caso se trató de un test de personalidad, aceptaban usarla y en las condiciones de uso decía que le daba acceso a la información de su perfil de Facebook y a los posteos de sus amigos a los cuales tenía acceso esa cuenta”.“De ese modo -continuó-, con las 250 mil personas que hicieron ese test juntaron información de 50 millones de personas y armaron perfiles específicos de todos ellos: a qué le tienen miedo, cuáles son sus gustos, religión, intereses. Con esa información diseñaron qué mensaje enviar a cada uno para que vote a Trump”, añadiendo que “en realidad, estas prácticas son habituales de Facebook para vender productos. Más del 90% de los ingresos de la compañía provienen de la publicidad. Tomaron la información de Facebook a una escala como nunca se vio antes que incluyeron noticias falsas como nunca se hizo antes. Pero es una continuidad de lo que Facebook hacia desde antes”.Lo que él quiere es ganar dinero y su dinero se obtiene a través de los datos. La complicidad fue pasiva seguramente, la complicidad activa es más discutible. De hecho, cuando se dieron cuenta lo que estaba pasando y la cantidad de datos que había tomado Cambridge Analytica le dijeron que borre esa información de los servidores cosa que no va a suceder porque esos datos valen muchísimo y porque sabían que Facebook no se iba a exponer a decir: ‘guarda, somos una fuente de datos para explotar de la manera más tremenda’. No sólo se usó en la campaña de Trump. Se usó en Kenya, se usó en el Brexit. Lo que Cambridge Analytica entendió es que lo mejor es apuntar a las emociones de la gente. Lo que nosotros llamamos la grieta, es un recurso muy útil para explotar para polarizar a la sociedad y obligarla a tomar posición. Hay dos perspectivas para encararlo. Hay un investigador que trabajaba en Google y que se horrorizó por el nivel de manipulación. Estas empresas lo que necesitan es que pasemos el mayor tiempo posible en las redes porque lo que ellos venden es nuestra atención. De la misma manera que un canal de televisión depende de cuánta gente lo ve para vender más publicidad, ellos dependen de que pasemos más horas frente al monitor. Lo que dice este hombre es que el nivel de manipulación de nuestro pensamiento es enorme, nos interrumpen permanentemente con un llamado, con un mensaje, con un me gusta y nos van estimulando a pasar más tiempo en las redes. Esto está generando una verdadera epidemia incluso en los más jóvenes”.“El error salta -continuó desarrollando Magnani- por las consecuencias políticas específicamente. Había indicios, pero con la política lo que salta es la necesidad de regular estas empresas antes de que sea tarde. En Estados Unidos había un debate a partir de la supuesta intromisión rusa a través de Facebook y ahora con lo de Cambridge Analytica seguramente aumentará la presión. Incluso, varias empresas tecnológicas como Facebook han caído en la cotización de la bolsa, lo que significa una puñalada al corazón. El problema no es individual, es a escala social. Se necesitan políticas de Estado, el Estado controla qué tipo de medicamentos se venden en las farmacias".¿No sería el momento de empezar a ver los efectos de las redes sociales u otros servicios que chupan datos? se le preguntó, respondiendo: "Nos venden servicios, publicidad transporte, películas. No existe clima social para generar legislación ni siquiera la visualización de esto como problemática. Los políticos necesitan visualizar esto como un problema y estamos muy lejos. Además la mayoría de estas empresas están en el extranjero y son servicios que se transportan por fibra óptica y sobre los cuales el nivel de control técnico no está preparado para restringir. Esto es el sueño de la KGB, le estamos ofreciendo a estas empresas todo lo que somos, todo lo que nos gusta, nuestra agenda. Lo que logró Cambridge Analytica a partir de un puñado de likes en Facebook es lograr perfiles muy detallados porque van encontrando correlaciones, cruzando datos y de manera tangencial podés definir las personalidades de cada uno de los sujetos a los que querés llegar y querés operar”.“Ese nivel de desagregación -concluyó el entrevistado- es el que le ha permitido tanta efectividad. Relativicemos un poquito: Trump no gana solamente por Cambridge Analytica. El mundo real sigue existiendo, pero que desde las redes hay un poder creciente es cierto. Cada vez la gente pasa más tiempo en las redes, cada vez se informa más desde las redes, las nuevas generaciones se informan más con las noticias que le llegan desde Facebook. Es un fenómeno que recién comienza y puede profundizarse”.