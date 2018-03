Atención reducida y paro bancario en Semana Santa

La paritaria de los bancarios se volvió a complicar y el gremio anunció recortes en la atención al público la semana que viene y un paro nacional, sin definir el día. De llegar a concretarse el miércoles, se pasaría una semana sin actividad bancaria, dado que el día de la medida de fuerza se le sumaría a los dos de Semana Santa y el feriado por los Veteranos y Caídos en Malvinas del lunes."Negando de manera artera avances registrados en conversaciones previas mantenidas con autoridades del Ministerio de Trabajo e inclusive de las propias cámaras, integrantes de la representación paritaria patronal en actitud provocativa, configurando un intolerable insulto, se presentaron dos horas tarde a la reunión paritaria convocada en la sede ministerial", indicaron desde el Secretariado Nacional de la Bancaria en un comunicado emitido en la mañana de ayer y continuaron: "entonces, por decisión del Presidente del Banco Central, Adolfo Sturzenegger, retrocedieron hacia una irrisoria propuesta de aumento escalonado de un 7% al 1ro. de enero, un 4% a partir del 1/7, y un 4% a partir del 1/10, no acumulativos, tomando como base el salario de diciembre, a la par que pretenden rebajar en un 50% la compensación del Día del Bancario"."Insisten, además, en su negativa de pagar la compensación anual que debió percibirse en enero y cumplir el fallo judicial que ordena aplicar mensualmente la denominada cláusula gatillo en razón de la evolución del Indice de Precios al Consumidor, por el principio de ultraactividad consagrado por la ley y en tanto no se suscriba un nuevo acuerdo", señalan."Ante esta provocación contradictoria, ya decimos, con conversaciones mantenidas con funcionarios del propio Ministerio, este solo se ha limitado a convocar a una audiencia para el próximo miércoles 28 de marzo de 2018. Bancos y Gobierno no quieren que los bancarios pasemos la Semana Santa en paz, como se merecen todos los habitantes de nuestro país", advierten desde la Bancaria."Tal postura no se compadece ni con la inflación registrada en el año 2017 (24,8%), ni con la disparada (19,9%) del Indice de Precios prevista para 2018 por el Relevamiento de Expectativas de Mercado del propio Banco Central. Mucho menos con las fabulosas rentas que obtienen año a año los bancos sobre todo en el negocio fácil de prestarle al estado o cobrar tasas usurarias a familias y empresas", describen.Por todo ello el Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria, atento a lo dispuesto por el Consejo Directivo Nacional, convocó a dar inicio a un plan de acción que en su primera parte consistirá:1) En la realización de asambleas activas en todo el país a partir del lunes 26 de marzo de 2018, en horario de atención al público.2) En la realización de un paro nacional de 24 horas en fecha a determinar la próxima semana."Finalmente hace responsables por las derivaciones de este conflicto a quienes los generaron: las cámarasempresarias, los bancos, el Presidente del Banco Central y autoridades del Ministerio de Trabajo", concluyen.