Liga Rafaelina: Volvió el campeón

Se terminó el descanso. El fútbol de Liga Rafaelina ya está en marcha, Peñarol, el gran campeón absoluto del 2017, arrancó la temporada 2018 con una gran goleada en su visita a Atlético de Rafaela. En el adelanto disputado anoche en el predio “Tito” Bartomioli, en el Autódromo, le ganó 4-1 a la “Crema”.

Los goles de la victoria de “Peña” fueron anotados por Cristian Acuña (7m PT), Luis Boiero (27m PT), Jonatan Vázquez (43m PT) y Alejandro Carrizo (48m ST). El descuento para el equipo conducido por Franco Mendoza fue anotado por Juan Esquivel (5m ST).



Sigue mañana: 15.00hs (Reservas 13.30hs) Ferrocarril del Estado vs Unión de Sunchales (Franco Ceballos), 9 de Julio vs Argentino Quilmes (José Domínguez), Sportivo Norte vs Ben Hur (Mauro Cardozo), 16.00hs (Reservas 14.30hs) Argentino de Humberto vs Florida de Clucellas (Ariel Gorlino), Brown de San Vicente vs Deportivo Tacural (Javier Simoncini), 17.00hs (Reservas 15.30hs) Deportivo Libertad vs Deportivo Ramona (Silvio Ruíz).



REFUERZO DE JERARQUÍA. Ferrocarril del Estado acordó la incorporación del delantero Matías Zbrun. El “Melli” a sus 32 años, formado en Los Nogales, vuelve después de una extensa trayectoria en diferentes clubes. Jugó en Atlético de Rafaela, Luján de Cuyo, Sp. Belgrano, Brown de Puerto Madryn, Huracán Tres Arroyos, Técnico Universitario de Ecuador, Unión Mar del Plata, Vietnam, Sol de América, Cipolletti, Libertad, Central Córdoba.



PRIMERA B. La primera fecha del Preparación. Zona A: Talleres (MJ) vs Atlético (MJ) (Víctor Colman), Sp. Libertad vs Bochazo (Leandro Aragno). Zona B: Atl. Esmeralda vs La Hidráulica (Darío Suárez), Sp. Santa Clara vs. Dep. Josefina (Raúl Rodríguez). Zona C: Bella Italia vs Moreno (Ángelo Trucco), Sp. Roca vs Dep. Aldao (Enrique Calderón). Zona D: Tiro Federal vs Ind. Ataliva (Claudio González), Unidad Sancristobalense vs Ind. San Cristóbal (Guillermo Tartaglia).