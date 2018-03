Derecho del niño a la Justicia, en una jornada

En la sede del Colegio de Abogados de nuestra ciudad se desarrolló ayer una jornada en la que se tocó específicamente el tema del " abogado del niño". "En la jornada se desarrolló una reunión de FACA - Federación Argentina de Colegios de Abogados-, la comisión de niñez, tenemos presente a su directora María Teresa Maggio, y los distintos Colegios que pertenecen a FACA, Bahía Blanca, Santa Fe, San Isidro, La Plata y Rafaela, los de Paraná tuvieron un inconveniente, pero estaban todos convocados", hizo saber la titular del Instituto de Familia del Colegio de Abogados rafaelino, María Laura Rondina.

Esta jornada apunta a un trabajo de difusión", especificó Maggio, quien prosiguió señalando que " lo que se trata es de difundir el derecho de todo niño y adolescente a contar con un abogado, hoy venimos a decir que el niño ha dejado de ser objeto de derecho, sino que son sujetos, tienen derecho a lo básico, a lo esencial, cuestiones que les atañen específicamente a ellos, un montón de convenciones que distan muchísimo de la realidad de los Juzgados".

A lo que Diana Fiorini- directora de la Defensoría del Niño del Colegio de Abogados de San Isidro agregó "esto tiene que ver con una dinámica que cada vez que fijamos una fecha de reunión de la comisión para difundir, se realiza la jornada en referencia al Orden del Día de esa reunión para que la comunidad donde se realiza la reunión pueda interactuar, formarse y enriquecernos todos juntos".

En otro pasaje Maggio hizo saber que "hay una tendencia a responsabilizar a la legislación, creo que legislación hay de sobra, el tema es que hay que aggiornarla a la situación concreta y hacer que esa legislación - sino no tiene sentido- que aporte al bienestar de las personas, si no aporta a ello, al bienestar social, no es útil-. Diana se refirió a la Justicia Penal Juvenil y allí si nos pasa que tenemos una legislación de la época de la Dictadura, pero a pesar de eso, por suerte tenemos leyes a nivel nacional y provincial, tratados internacionales que nos sirven, nos ayudan a suplir esta legislación tan arcaica, yo personalmente creo que esto no es un tema de legislación, sino que es un tema de cómo se aplica y con qué mirada".

Consultados acerca de si trasladan las inquietudes a nuestros legisladores para que actualicen la legislación Fiorini remarcó que " lo que estamos aquí nuestro tiempo no lo dedicamos a la política, sino a los niños, somos abogados y a veces cuando se legisla se hacen otro tipo de llamados".

María Teresa Maggio puso de relieve que Nahuel Bay- miembro del Instituto de Familia del Colegio de Abogados de Santa Fe- había "señalado un detalle que es muy importante hoy el objetivo principal son los derechos de los niños -que están muy vulnerados-, desde hace mucho tiempo venimos con una vulneración que no alcanza solamente a los niños, pero como es tan amplia toda esta cuestión, hoy estamos poniendo foco el derecho de los niños que es el acceso a la Justicia, en el Derecho a la Justicia, la transparencia es el Abogado del Niño".







A las 18 en el SUM del Colegio de Abogados se llevó a cabo una charla en la que expusieron la directora de la Comisión de Niñez de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Dra. María Teresa Maggio, quien expuso sobre "La escucha y el sentir de los chicos partícipes de la conflictiva familiar. Abogado del niño. Abogado de confianza".La directora de la Defensoría del Niño del Colegio de Abogados de San Isidro, Diana Fiorini, abordó el tema "Especialidad del abogado juvenil penal, su rol". La integrante del Registro Departamental de Abogados del Niño del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, Corani Tambussi, se referió a "Las experiencias en intervenciones efectivas en las distintas jurisdicciones. Garantía del debido proceso y tutela efectiva a favor del niño". Finalmente, el docente, investigador y miembro del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Santa Fe, Nahuel Bay, desarrolló el eje temático "Derecho proyectado, visión jurisprudencial y desafíos prácticos".