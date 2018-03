Sin acto pero con marcha por el Día de la Memoria

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Tras años de marchas separadas, los organismos de derechos humanos del país realizarán un acto conjunto este sábado a 42 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, mientras que el presidente Mauricio Macri no encabezará ninguna actividad oficial por la fecha.En el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, declarado feriado inamovible, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que integra la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, acordaron una única convocatoria para desembocar en un acto cerca de las 17:00.La Plaza de Mayo, que está en obra, estará habilitada hasta la mitad, donde se instalará el escenario, a la altura de la Pirámide, y allí se leerán dos documentos.Según explicaron los organismos en un comunicado, la unidad de los actos resulta "necesaria" para repudiar las políticas del Gobierno de Cambiemos en materia de Derechos Humanos, en medio del rechazo a los potenciales beneficios a represores presos."El llamado a la unidad resulta necesario por el reclamo de la libertad de las presas y presos políticos y para denunciar los retrocesos en las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, la lentitud en los procesos judiciales y la pretensión del Gobierno del otorgamiento indiscriminado de las domiciliarias a los genocidas", recalcaron.Además de esos reclamos, se incluirán consignas contra "el ajuste, los despidos" y "la implementación de políticas de miedo y represión a la protesta social".El espacio liderado por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora se concentrará a partir de las 13:00 en Avenida de Mayo y 9 de Julio, para luego marchar a la plaza con la emblemática bandera de los 30 mil desaparecidos, mientras que los agrupados en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia se reunirán a las 15:00 en Avenida de Mayo y Salta.Junto al primer grupo estarán Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S. Capital, Asociación Buena Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), además de agrupaciones que integran el frente kirchnerista Unidad Ciudadana, que marcharán a las 11:00 desde la ex ESMA hasta la Plaza de Mayo.En tanto, los partidos de izquierda se movilizarán con el EMVJ con las siguientes consignas: "Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel; No a la ´doctrina Chocobar´ y el gatillo fácil; Basta de ajuste y represión del gobierno nacional y los gobernadores; Libertad a los presos políticos; No a la persecución a Arakaki, Ponce y Romero; Cierre de las causas a las luchadoras y luchadores; Aparición con vida de Jorge Julio López; Apertura de todos los archivos; Restitución de los jóvenes apropiados; Por todos los derechos de las mujeres; Basta de entrega; y No al pago de la deuda externa".Macri, en tanto, estará en Mendoza para inaugurar la 59 reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y no tiene previsto ningún acto oficial por el 24 de Marzo, al igual que sus ministros.Este viernes, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se mostró junto a la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, en La Plata, donde la Provincia construyó el Espacio de Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en donde funcionaba la comisaría 5ta, que durante la dictadura fue un centro clandestino de detención.En tanto, el Gobierno de la Ciudad tenía previsto presentar mañana una nueva georeferenciación en el mapa interactivo de Buenos Aires denominado "Huellas de la Memoria", con el objetivo de visibilizar la historia y el recuerdo a las víctimas de la última Dictadura Cívico Militar en el espacio público.El mapa interactivo de la ciudad incluirá puntos conmemorativos como el Parque de la Memoria y su Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, así como los ex centros clandestinos de detención y tortura, hoy recuperados en sitios de memoria, explicó la Ciudad en un comunicado.