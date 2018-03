Macri preside apertura de la reunión anual del BID

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El presidente Mauricio Macri expondrá hoy en la sesión inaugural de la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se realiza en la ciudad de Mendoza con la participación de líderes del sector privado y representantes de los gobiernos de 48 países.

El mandatario partió ayer por la tarde desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery hacia el Aeropuerto de El Plumerillo, para pasar allí la noche y este sábado por la mañana disertar en el Centro de Congresos y Exposiciones de la ciudad capital.

En el Auditorio Ángel Bustelo, el jefe de Estado abrirá a partir de las 9:45 la sesión inaugural de la edición número 59 de la reunión anual del BID junto al presidente del organismo crediticio, el boliviano Luis Alberto Moreno.

Durante el encuentro se tratarán a "temas clave para América Latina y el Caribe como el crecimiento económico, el desarrollo urbano y la inversión privada", así como también se remarcará la necesidad de impulsar el desarrollo regional para hacerle frente a los planteos proteccionistas de Estados Unidos.

En la previa de la presentación de Macri, varios funcionarios nacionales participaron de distintos encuentros en el marco de la reunión del BID. "Estamos trabajando con el BID para apalancar recursos y lograr que cada vez haya más inversión privada en infraestructura", remarcó el ministro de Finanzas, Luis Caputo, durante el Foro Empresarial.

Creado en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene como objetivo "ayudar a mejorar la salud, la educación y la infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad".

Antes de partir rumbo a Mendoza, el líder del PRO desarrolló su actividad en la Residencia de Olivos, donde recibió a directivos de la empresa International Container Terminal Services (ICTS). Del encuentro participaron también la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.



AMERICA LATINA

CRECERA 2,6%

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que América Latina y el Caribe crecerán 2,6% promedio entre 2018 y 2020, aunque advirtió que el alza podría ser menor si la región se ve "amenazada por un shock externo". La entidad sostuvo que la región "deberían crecer más vigorosamente en años venideros aunque por debajo del crecimiento de la economía mundial debido a los reducidos niveles y la mala calidad de las inversiones".

El banco dio a conocer ayer su Informe Macroeconómico 2018 del Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco de la reunión anual que se está realizando en Mendoza, presidida por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y que este sábado será inaugurada por el presidente Macri.

El informe agrega que esa proyección de crecimiento "se encuentra rezagada con respecto a regiones como Asia y Europa emergentes, que proyectan un crecimiento de 6,5% y 3,7% en ese mismo período". "Incluso estas proyecciones de crecimiento podrían frustrarse por un shock negativo sobre los precios de activos globales, tal vez a causa de una inflación más acelerada de lo esperado, que podría reducir el crecimiento regional en un 0,7% anual y al 2,1% del PIB en los próximos 3 años. Agrega el informe que el Conosur, con exclusión de Brasil, podría crecer un 2,9% en 2018-2020 y podría perder 0,8% de crecimiento anual".

Las proyecciones del BID dan un aun crecimiento del 2,7% a México y la región Andina y un 2% a Brasil y sostiene que la economía de Estados Unidos "sigue creciendo sólidamente".

Para el economista jefe del BID, José Juan Ruiz, "la buena noticia es que la mayoría de la región ha vuelto a crecer".

"No obstante, el crecimiento no es lo suficientemente veloz para satisfacer los deseos de la creciente clase media de la región. El mayor desafío es aumentar los niveles y eficiencia de las inversiones para que la región se vuelva más productiva, crezca de manera más veloz y estable y resguarde a la región de shocks externos", añadió el economista.

El informe del BID señala que la región "no solamente invierte menos, sino que también lo hace con menos eficiencia" y explicó que un punto porcentual de inversión como porcentaje del PIB rinde aproximadamente 0,28 puntos porcentuales de mayor crecimiento del PIB en Asia emergente, pero sólo unos 0,20 puntos porcentuales en América Latina.

"Con el tiempo, las diferencias acumuladas dan pie a significativas brechas de crecimiento" según el informe que detalla que si América Latina "hubiera sido capaz de igualar la eficiencia de las inversiones de Asia emergente en las últimas seis décadas, hoy el PIB regional sería el doble de lo que es".