Rafaela marchará a las 18:30 por Memoria, Verdad y Justicia

La ciudad de Rafaela se plegará a las diferentes localidades en donde habrá una manifestación en búsqueda de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La convocatoria está hecha para las 18.30, comenzando por la Plaza 25 de Mayo, llegando hasta la Jefatura, donde se hará lectura de un comunicado redactado por las diferentes más de 20 organizaciones de Derechos Humanos, sociales y partidos políticos que participaron de las diferentes asambleas.

Entre los puntos principales del documento está la visibilización de la primer megacausa que habrá en Rafaela, que dará inicio el 30 de agosto cuando se empiecen a juzgar a los responsables de la desaparición de Reinaldo Hattemer, y la muerte de Rubén Carignano, así como también las detenciones y desapariciones de Silvia y Hugo Suppo, Jorge Destéfani, Ricardo Díaz y Graciela Rabelino. Entienden que es fundamental poder hablar del tema, dado que en nuestra ciudad se pasó mucho tiempo exponer esta situación, y que permitirá demostrar que la Dictadura también hizo pie en Rafaela, que hubo desapariciones, dentro de un plan sistemático, con personal civil que hacía inteligencia y bajo el mando de la conducción de Santa Fe del Ejército.

También se reclamará por la situación a nivel nacional y provincial, con la violencia institucional, en donde para imponer un sistema económico, se refuerzan las políticas represivas contra los trabajadores y de quienes luchan por los sectores más vulnerados. La denominada "doctrina Chocobar" figurará como ejemplo de ello.

En una mirada más local, se mirará a la Municipalidad por la presencia de José Caruso como asesor, dado su pasado como responsable de una represión en Corrientes en el año 1999.

El último de los reclamos será por la presencia de Bryan Mayer en el Concejo Municipal, siendo secretario de la concejal Marta Pascual. Entienden que alguien que hace un año había reivindicado la llegada de la dictadura no puede ocupar un cargo público, afirman.



OBRAS POR LA MEMORIA

El ministro de Justicia y Derechos Humanos Ricardo Silberstein, participó este viernes en Rosario, de una visita por el espacio de memoria donde funcionó el ex Servicio de Informaciones (SI) de la Policía de la provincia durante la última dictadura, junto a sobrevivientes, representantes de organizaciones sociales y funcionarios.

“El compromiso de Santa Fe con la memoria tiene un enorme significado en momentos en que se banaliza el terrorismo de Estado”, expresó el ministro, y anunció que a pedido del gobernador Miguel Lifschitz la provincia se constituirá como querellante en causas de lesa humanidad y se llevará adelante un plan de obras en sitios emblemáticos -que funcionaron como centros clandestinos de detención y tortura- como la Quinta de Funes, La Calamita de Granadero Baigorria, el ex Batallón 121 de Rosario y la comisaría cuarta de Santa Fe.

En la esquina de San Lorenzo y Dorrego de Rosario, el gobierno provincial preservó y habilitó para recorridos abiertos a la comunidad el espacio donde funcionó el ex SI. Allí, además puede consultarse el archivo audiovisual de juicios de lesa humanidad, como un aporte a la reconstrucción de la memoria colectiva.

Para contactar con el espacio de memoria, solicitar turnos por mail a [email protected] Para comunicarse con el Archivo audiovisual, llamar al 4772584 o contactar al correo [email protected] Además se encuentra disponible más información en la página web www.santafe.gov.ar/aajlh