20 años de trayectoria, 20 años innovando

Todo comenzó en la ciudad de Santa Fe, mi ciudad natal, lugar donde crecí y comencé dando mis primeros pasos en esta sorprendente profesión que es La Peluquería.Más tarde, decidí mudarme a esta querida localidad de Rafaela, ciudad que mis ojos veían como conservadora y desafiante, y fue eso lo que me despertó curiosidades e inquietudes.Sabía que me esperaban muchos desafíos por afrontar, pero mi ambición era más grande, y estaba convencida que con esfuerzo y dedicación todo podía ser superado.No tenía dudas… la clave estaba en “innovar” y romper esquemas… Me esperaba una ciudad exigente, y conquistar a sus habitantes implicaba mucha preparación. Por tal motivo, decidí ir a perfeccionarme a Francia en varias oportunidades, como así también en distintas ciudades de nuestro país, lo que me dejó una inmensa enseñanza tanto en el ámbito de la moda como en conocimientos técnicos. Un caudal de información que con el correr del tiempo pude ir plasmando en mi carrera como Instructora en Peluquería.Hoy, 20 años después, y en mi nuevo local de Bvard. Roca 468, renovado, moderno y acogedor, en pro de la comodidad de mis clientes, puedo decir orgullosa que estoy logrando mi sueño. Siempre respondiendo a las necesidades crecientes de mi clientela, de mis amigos, de quienes hacen de mi trabajo, mi gran pasión, con el compromiso que me caracterizó desde el primer día.Sé que le debo muchísimo a esta ciudad, porque desde mi llegada me hizo sentir parte de ella. Vivo con muchísima satisfacción todo lo que fui logrando gracias a mis alumnos, clientes y amigos que hicieron posible mi prestigio y trayectoria.Agradezco inmensamente el momento maravilloso que atravieso profesionalmente, y es por ello que quiero compartir mi alegría y hacerles llegar toda mi gratitud a todos aquellos que alguna vez han pasado por mi salón y a quienes aún siguen creyendo en mi profesionalismo. Nada hubiese sido posible sin su confianza depositada en mi.No puedo dejar de agradecer a la vida que me regaló 2 hijas extraordinarias,, por estar siempre presentes en cada etapa, en cada paso que di en mi trabajo.Gracias a mis Amigos del corazón por acompañarme y hacerme crecer como persona. Gracias apor permitirme ser parte de su historia.Estoy convencida que siempre hay un motivo para celebrar, y hoy es uno de ellos… Por muchos años más construyendo este hermoso camino juntos. Gracias infinitas!