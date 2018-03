Descendió Riestra

El Deportivo Riestra volvió ayer a la B Metropolitana, tras igualar 2 a 2 con Guillermo Brown de Puerto Madryn en el inicio de la fecha 20 de la Primera B Nacional.El partido tuvo un final para el infarto, cuando con uno menos, los visitantes lograron la igualdad a los 49 minutos del complemento. Con ese resultado, se consumó el descenso del equipo del Bajo Flores cuyo ascenso estuvo manchado por la polémica. Primero se le descontaron 20 unidades y luego se le redujeron a diez. La única esperanza de Riestra es que el Tribunal decida retirarle la sanción.Atlético ya jugó con Riestra y fue en la fecha 3, como visitante, igualando 2 a 2.16 hs Villa Dálmine vs. Independiente Rivadavia (Nazareno Arasa), 17:05 hs (TV) Los Andes vs. Brown (A) (Bruno Bocca), 19:05 hs (TV) Sarmiento vs. Aldosivi (Pablo Dóvalo).