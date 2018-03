2017: más sentencias contra los represores

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El 2017 se caracterizó por ser el año con mayor cantidad de sentencias dictadas por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, aunque el estado de las causas en las que aún no se dictó veredicto todavía presenta "serias demoras".

Así lo indicó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que, con motivo de un nuevo aniversario del 24 de marzo, presentó en el sitio web del Ministerio Público tres nuevos informes con datos estadísticos sobre el avance de los procesos judiciales en todo el país e incluye información hasta diciembre de 2017.

Puntualmente, fueron 27 sentencias, la cifra más alta de todo el proceso de justicia desde su reapertura en 2006, y en total fueron condenadas 205 personas por delitos contra 2017 víctimas.

Durante el año pasado se dictó sentencia en causas de gran envergadura, tanto por la cantidad de víctimas e imputados involucrados en el proceso como por el tiempo que llevaron los debates.

Entre otras, concluyó la causa ESMA Unificada: tras cinco años de juicio, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 condenó a 48 personas por delitos de lesa humanidad cometidos contra 789 víctimas, y el veredicto tuvo por primera vez acreditado la metodología de los denominados "Vuelos de la muerte".

También finalizó el debate oral "Operativo Independencia I", donde se investigaron los crímenes cometidos contra 270 víctimas ocurridos en la provincia de Tucumán a principio de 1975; la megacausa "Juicio a los Jueces" en Mendoza, en la que se juzgó hechos cometidos por ex integrantes de la Justicia Federal, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía provincial y la Policía Federal contra 170 víctimas; y la "Causa de los Magistrados" en Córdoba, donde se condenó a ex magistrados provinciales por hechos contra 75 víctimas.

La Procuraduría evaluó que, "aunque el total de sentencias de 2017 es una buena señal respecto del avance de los procesos, el estado de las causas en las que aún no se dictó veredicto todavía presenta serias demoras".

Según el Informe Estadístico realizado por la Procuraduría, a marzo de 2018 se registran un total de 599 causas en trámite, en las que son investigados 2.485 personas por delitos de lesa humanidad.

Del total de expedientes, en 397 aún no se ha dictado sentencia y 278 se encuentran en etapa de instrucción, es decir que un 47 por ciento del total de causas todavía no alcanzó la etapa de debate, una cifra que se ha mantenido relativamente estable en los últimos tres años, en parte debido a que las investigaciones continúan activas, pero también por las demoras en la tramitación hasta la elevación a juicio.

En suma, este análisis implica que la mayoría de los procesos judiciales están lejos de obtener sentencia en el corto plazo, advirtió la Procuraduría.

Por otro lado, las causas que ya se encuentran elevadas a juicio suman 103, pero hasta el momento sólo respecto de 6 se dispuso la fecha de inicio del debate.

A la fecha, únicamente se encuentran en juicio 15 causas: 12 en la etapa de debate oral y 3 en la de plenario -en los casos de procesos que tramitan por escrito, bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal-.

Por ejemplo, la causa "Ford" en San Martín (provincia de Buenos Aires) es una de las que actualmente se encuentra en etapa de debate, después de transcurrida más de una década desde el inicio de las actuaciones.

La investigación sobre los hechos sufridos por los obreros de la automotriz empezó en 2002, con una denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal: en 2006, la causa fue traspasada a la Justicia Federal de San Martín, pero recién siete años después fue reactivada y elevada a juicio, previo procesamiento de los tres ex directivos de la empresa.



"TRAYECTORIAS

TEMPORALES"

Con el objetivo de conocer y medir las demoras en los tiempos procesales, durante el 2017 la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad desarrolló una herramienta que permite calcular el promedio de tramitación de causas en todo el país.

El concepto se denomina "trayectoria temporal" y fue presentado a través de un informe donde por primera vez se dan a conocer los resultados del análisis respecto de las causas por delitos de lesa humanidad, se informó oficialmente.

El análisis de los tiempos procesales en las causas por delitos de lesa humanidad permitió un doble resultado: por un lado, permitió conocer los "cuellos de botella" en los que se producen las demoras en las investigaciones y, al mismo tiempo, develar que entre el requerimiento de elevación a juicio y la firmeza de la sentencia se registra en promedio una demora de 5 años y medio.

Además, se pudo calcular que desde la reapertura de las causas en 2006 hasta el momento, la instancia que mayor tiempo ha demorado es la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, con una trayectoria de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de las sentencias de los tribunales orales federales (Le sigue la instancia entre el debate y el veredicto a cargo del TOF, con casi 1 año y ocho meses de demora).

El informe también analizó los tiempos desde un corte sincrónico, considerando las trayectorias temporales de las sentencias de 2017: por ejemplo, la causa que menos tiempo demandó es uno de los tramos de "Campo de Mayo", mientras que la que cuenta con una mayor trayectoria temporal es "ESMA Unificada", con un total de más de 10 años transcurridos entre el primer requerimiento de elevación a juicio y la publicación de los fundamentos de la sentencia.