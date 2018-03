Ballestero defendió la elección de Farah

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El presidente de la Sala I de la Cámara Federal, Jorge Ballestero, concurrió al Consejo de la Magistratura para dar explicaciones sobre cómo se conformó ese tribunal para fallar sobre la liberación del empresario Cristóbal López y negó irregularidades.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia pidiera al organismo que investigue la conformación del Tribunal, Ballestero defendió el mecanismo utilizado para integrar la sala que resolvió la excarcelación y el cambio de caratula de la causa por la cual el líder del Grupo Indalo esta acusado de no haber tributado 8 mil millones de pesos en impuestos de la empresa Oil Combustibles.

La lupa está puesta en la designación de Eduardo Farah como tercer integrante: el fallo de la Sala I había sido dividido, ya que Leopoldo Bruglia se opuso, mientras que Ballestero se pronunció a favor de la liberación, lo que obligó a recurrir a un tercer magistrado para desempatar, Farah, integrante de la Sala II, quien resolvió en favor de la libertad de los empresarios.

La sala tiene sólo dos miembros estables desde la destitución de Eduardo Freiler y Ballestero aseguró que no fue necesario realizar un nuevo sorteo para designar al tercer juez para desempatar, ya que Farah había sido designado desde el 15 de diciembre en una causa conexa.

Puntualmente, explicó que el tercer juez debía ser Farah o Martín Irurzun y que para la elección del primero se tuvo en cuenta que "había sido designado por sorteo para integrar la sala en una anterior ocasión, en el marco de una causa conexa a la que debe resolverse".

Esa causa es en la que se investigaba inicialmente a Néstor Kirchner como jefe de una "asociación ilícita", pero que "ha resultado el expediente de atracción de varios legajos que fueron declarados expresamente conexos a aquella", indicó.

"Las normas no son sino la cristalización de una lógica que demanda que una misma causa sea analizada y resuelta por el mismo juzgador a fin de preservar la necesaria coherencia de las decisiones y asegurar la eficiencia del sistema de administración de justicia", señaló Ballestero ante el Consejo de la Magistratura.

Por pedido de la Corte, la actuación de Ballestero está bajo análisis en el organismo encargado de analizar la conducta de los jueces y establecer sanciones: al respecto, el consejero oficialista Pablo Tonelli aseguró que el cuerpo le pidió "explicaciones" al presidente de la sala y al presidente de la Cámara que es Irurzun".

"Ambos ya han contestado así que vamos a analizar las respuestas y vamos a ver como seguimos con ese tema", agregó Tonelli en declaraciones a FM Concepto.

La diputada oficialista Elisa Carrió también puso la mira en los jueces que fallaron a favor de Cristóbal López, al reclamar que se investigue a Ballestero por una supuesta "motivación económica" y a Farah por posibles vínculos con directivos del casino de Puerto Madero.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, respaldó la presentación de Carrió y el Consejo de la Magistratura dio curso de inmediato a una investigación en torno al patrimonio de Ballestero.

Con voto mayoritario, los camaristas Ballestero y Farah habían señalado en su fallo que la detención de los empresarios fue una "alevosa arbitrariedad" y habían recalificó además el hecho, que pasó de defraudación a la administración pública a apropiación indebida de bienes, que tiene una pena de entre dos y seis años e implica que la causa pase al fuero penal económico.