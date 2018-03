ATE rechazó, mientras que UPCN aceptó

La diferencia fue exigua, pero finalmente en el plenario provincial de UPCN, las manos "positivas" terminaron siendo superiores a las negativas y el gremio terminó aprobando la propuesta del gobierno de Miguel Lifschitz. El 18 por ciento de aumento aplicado sobre el salario de diciembre último convenció a los más de 1300 delegados de toda la provincia.El encuentro se llevó a cabo en el estadio Unión y fue conducido por el secretario general del gremio, Jorge Molina. En tanto, el plenario provincial de delegados de ATE rechazó la propuesta y requirió continuar el diálogo. Representada toda la provincia, se resolvió facultar a miembros del Consejo Directivo Provincial, Delegaciones y Seccionales a mantener las conversaciones en el ámbito de la paritaria central.En UPCN, después de una introducción de Molina, comenzaron a escucharse las exposiciones de los delegados. Todas describieron un escenario de preocupación para los trabajadores por la situación económica que se atraviesa. Algunos fueron más vehementes; una representante del sur provincial llegó a interpelar al dirigente preguntándole “en cuánto tiempo gastaría él 15 mil pesos”, a propósito del sueldo mínimo garantizado desde esta nueva recomposición salarial.Muchos justificaron el rechazo de la oferta por considerarla “insuficiente”, y se quejaron por los excesivos tarifazos en los servicios, además de la inflación. Hubo quienes plantearon una “sensación de frustración”, pero se inclinaron a favor de la oferta en pos de promover nuevas instancias que permitan seguir negociando.Concluidas las exposiciones, se procedió a la votación. Fue a mano alzada sobre dos mociones: aceptar o rechazar. Pero la paridad sembró dudas sobre el resultado, y el propio Molina sugirió una votación contando individualmente “fila por fila”. Así se hizo, en medio de algunas desprolijidades y ciertas tensiones, que por momentos obligaron al dirigente a llamar a la seguridad. Finalmente, hubo humo blanco. Con un estrecho margen de apenas 45 votos, se anunció la aprobación de la propuesta: 690 a favor del sí, y 645 para rechazar. Se leyeron los resultados; hubo silbidos y aplausos.Molina pidió entonces serenidad. Dijo públicamente que poco antes de que comenzara la asamblea lo había llamado el ministro de Gobierno, Pablo Farías; y el propio gobernador Miguel Lifschitz. Aseguró que UPCN tuvo “una posición razonable” con la aceptación, y ante el público, aclaró que “reclamarán cada centavo” que otros sectores -por ejemplo, el docente- puedan lograr en sus paritarias, en caso de que rechacen las respectivas propuestas y continúen la negociación. Molina estaba todavía hablándole al público, cuando en su teléfono celular de nuevo llamaba Farías. Esta vez sería para celebrar la decisión.En tanto, el plenario de ATE se realizó en Casa España, con más de 600 referentes de toda la provincia. Tras un reconocimiento a Alberto Navarro, asistente escolar delegado del gremio en la Escuela Normal de nuestra ciudad de Santa Fe fallecido en la noche de este miércoles, el secretario general Jorge Hoffmann saludó la posibilidad de debatir en un ámbito democrático una decisión tan preponderante.En ese marco, detalló las propuestas que presentó el Ejecutivo en el curso de las negociaciones paritarias, hasta llegar al último ofrecimiento.Los dirigentes destacaron la participación y defensa acérrima de las demandas, reclamos y derechos en la mesa de diálogo con los funcionarios durante de las negociaciones. Como corolario, se expresó la voluntad de los afiliados de todo el territorio santafesino, que se manifestaron por la no aprobación de la propuesta: 68 a 32.Por último, y sometido a votación, se facultó a miembros del Consejo Directivo Provincial y de las delegaciones y seccionales a continuar el diálogo en el marco de la paritaria central.Molina dijo que previo a la asamblea “ya teníamos una clara visión de una división importante entre los compañeros que tienen necesidades económicas y evaluaban como insuficiente la propuesta, y los otros que pensaban en aceptarla para después seguir viendo. Porque no teníamos garantías de que con la lucha, tuviésemos una mejor propuesta”, explicó.“Contamos los votos uno por uno para que no haya dudas sobre la transparencia del plenario; y hubo una fuerte división pero también una mayoría por la aceptación”, sostuvo. El dirigente admitió que esta situación dispar “nos obliga a trabajar mucho más por los compañeros de nuestro sector, sobre todo para los que tienen sueldos más bajos. Somos un gremio responsable, democrático y eficiente. Nuestro compromiso es seguir trabajando por esos compañeros que menos ganan”, concluyó.