Faltó FESTRAM y hay cuarto intermedio hasta el martes 27

No hubo acuerdo. Ni siquiera diálogo. Es que en la audiencia de conciliación que estaba dispuesta para la tarde de ayer, solo concurrieron los representantes de los Municipios y Comunas y la FESTRAM pegó el faltazo. De esta forma, se confirmó la concreción de la segunda jornada de medida de fuerza de los empleados municipales, en rechazo de la propuesta salarial realizada el martes pasado.

El acta se labró a las 14. Allí, el Ministerio de Trabajo de la Provincia dejaba en claro que los representantes de los Municipios (entre los que se encontraba la Secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización del Municipio local, Marcela Basano) fueron a la conciliación obligatoria. Pero la FESTRAM no. Se le entregó nota a los presentes de los motivos que dieron por escrito: recién el lunes se analizará el tema en el Plenario de Secretarios Generales. Entonces, se decidió pasar a un cuarto intermedio para el martes 27 a las 12.

La postura de los municipales había sido adelantada por el Secretario General de Festram, Claudio Leoni, unas horas antes: desde su punto de vista, levantar la medida de fuerza “no es una decisión del secretario General ni de la Comisión Directiva”. “Está estipulado por el estatuto que la decisión de acatar la conciliación es del plenario de secretarios generales que recién se reunirá el próximo lunes. Así que si hay conciliación se va a analizar en ese marco la aceptación o el rechazo”, afirmó.



FARIAS, DURISIMO

El Ministro de Gobierno de la Provincia, Pablo Farías, salió con los tapones de punta contra el paro municipal: “los municipios y comunas deberán tener en cuenta de que si hay una oferta salarial por encima del 18 por ciento; no habrá auxilio ordinario o extraordinario para aquellas comunas o municipios que reclamen fondos para poder hacer frente al pago de salarios”, sentenció en declaraciones publicadas en El Litoral.

Finalmente el ministro Farías insistió en que se podría solicitar una la conciliación obligatoria en caso que se defina algún tipo de medida de fuerza como también al descuento de los días caídos. “Lo que se tiene que evaluar es que se está frente a una muy buena propuesta salarial, elaborada con todo el esfuerzo y que contiene garantías como el piso de 15.500 y la cláusula gatillo. Esta es la mejor oferta y no hay otra”, remarcó.