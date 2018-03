Pequeños comerciantes desesperados por la luz

Las boletas con la nueva tarifa de energía eléctrica que están siendo distribuidas por la EPE en nuestra ciudad, más que asombro y sorpresa en algunos casos pueden llegar a provocar otra clase de consecuencias, físicas por ejemplo. Es que se están viendo montos que exceden todos los límites imaginables.Durante la mañana de ayer por Radio Rafaela fue entrevistado un comerciante de la ciudad, quien es propietario de dos negocios de barrio, uno de ellos en Avenida Italia y el otro en la esquina de Simonetta y Estrada en el barrio Villa Podio, por los que sumados ambos debe pagar más de 100.000 pesos por la luz.Julio, tal el nombre del comerciante, contó en la emisora que en el comercio del Villa Podio el bimestre anterior pagó 25.880 pesos y ahora la llegó la boleta con algo más de 60.000 pesos, en tanto en el de avenida Italia 23.000 el bimestre pasado y 43.000 pesos ahora, recordando que "con la misma heladera, los mismos gastos", para ser contundente al afirmar "vamos a tener que hacer algo, los precios de la pizarra con este volumen de pago de energía van a subir, no podemos seguir adelante de otra manera", para añadir también "tengo que pagar 100 lucas de luz, esto es atroz. No sé cómo hacer para sostenerme porque hoy no se hace diferencia. Tengo empleados y a ellos les llegan facturas altísimas. Este problema afecta a todo el mundo. Yo pago dos alquileres, en Los 3 Hermanitos pago 12.000 pesos y me llega 60.000 de luz. ¡Esto no se sostiene más! Desde esta semana me están llamando otros comerciantes que quieren desprenderse de su negocio", concluyó diciendo.Esta es una descripción que calca la realidad que se está viviendo con los aumentos desproporcionados que hubo en la energía eléctrica de la provincia de Santa Fe, mientras la titular del área de Energía, Verónica Geese, salió a desmentir la noticia sobre que Santa Fe tiene la electricidad más cara de la Argentina, aun cuando la mayorista Camesa les cobra igual a todas las provincias del país.Queda visto que algo deberá ser revisado, y con bastante urgencia, para que tal vez las actuales boletas queden en stand by hasta que aparezca alguna forma más razonable de implementar los aumentos de este indispensable servicio público.