Bovaglio movió el tablero

El DT de, movió ayer por la mañana unas cuantas fichas sobre el tablero, para(más allá de la única obligada) y cambiar la imagen que dejó la “Crema” en sus últimas presentaciones, pero por sobre todas las cosas en su derrota ante Mitre en Santiago del Estero por 1 a 0.Más allá de que, junto con Aldosivi, sabe que no puede regalar más puntos y el partido del próximo, será clave. Luego Atlético tendrá fecha libre y posteriormente le quedarán cuatro capítulos al certamen. Son muchos los equipos que vienen ahí arriba peleando por el ascenso directo o para ingresar entre los ocho que jugarán el reducido.El entrenador realizó varios cambios en la formación titular durante la práctica de fútbol realizada en el estadio Monumental. En 50 minutos terminó 0 a 0.Respecto a la formación que había plantado en las últimas dos presentaciones (1 a 1 vs All Boys y 0-1 vs Mitre), Bovaglio dispuso de cuatro cambios. En defensa, Wilfredo Olivera ingresó por el suspendido Franco Lazzaroni, mientras que en el mediocampo se vio renovado con las modificaciones de Alexis Nicolás Castro por Lucas Pittinari y Angelo Martino por Jorge Velázquez. Por último, el DT también cambió a uno de sus delanteros, ya que Manuel Bustos entró en el lugar de Gonzalo Klusener.¿El equipo?Si bien dicha formación es la que utilizó Bovaglio en el inicio de la práctica, luego, para jugar el segundo tiempo de 25 minutos, también volvió a meter mano en equipo.Manteniéndose la idea de cuatro defensores, cuatro mediocampistas con un cinco metedor y un enganche a su lado, más dos delanteros bien de punta, en el complemento realizó tres modificaciones.¿El equipo?Con miras al encuentro que se llevará a cabo el domingo en Alberdi, por la 20ª fecha, el DT del elenco ‘albiceleste’ dejó entrever que saldrán del equipo Pittinari, Velázquez y Klusener. Aún hay varias dudas y hoy podría estar confirmando la formación inicial que utilizará para enfrentar al “Gallo”.