El partido que no se verá en el Mundial

No solo existen los caprichos en la naturaleza, algunos sobresalientes y otros espantosos; también los hay en el fútbol, aunque en esta disciplina, explicarlos, son más inasibles, a pesar que se traten de hechos infrecuentes. La bandera de Italia no jalonará los cielos rusos próximamente y su ausencia, se presenta ante los ojos de los organizadores y de sus propios seguidores como una frustración, acaso impensada cuando se puso en marcha el proceso de clasificación para una nueva edición de la Copa del Mundo. Tampoco le sobro nada a los albicelestes, que necesitaron de la impronta indescifrable de Lionel Messi para ingresar al cuadro de honor de manera agónica; sin embargo todo eso ya quedó como parte de las curiosidades que alimentaron en el álbum del 2017 y ahora, la realidad señala que Argentina será cabeza de serie e integrará el Grupo D y los italianos, deben empezar una nueva etapa, en principio, como meros espectadores de un certamen que conquistaron en 4 oportunidades.

Hoy en Manchester se jugará un partido que no podrá darse en Rusia y que por la historia de ambos, se puede presentar como un test match, a pesar, del carácter amistoso y de las diferentes expectativas que se le atribuye de un lado y del otro.



MUCHO MAS QUE UNA PRUEBA

Jorge Sampaoli peregrino por toda Europa en los últimos meses relevando información y constatando con rigor de espía, el nivel de juego y convivencia de los candidatos a quedarse con la citación más esperada para un futbolista; un criterio parecido utilizó para el seguimiento de aquellos que militan en el torneo doméstico. Es indudable que se ha convertido en un técnico presente y que se ha prodigado en mostrarse cerca de quienes nos van a representar a partir de 14 de junio (dos días después de la apertura Argentina debutará ante Islandia en Moscú).

Esa estrategia superaba la inquietud deportiva y seguramente, lo ha nutrido de otra información menos visible, vinculada al armado de grupo como tal y al trazado de esos códigos que terminan de modelar los buenos perfiles de los candidatos.

Poco se puede descubrir a esta altura, sobre los jugadores más emblemáticos que siguen siendo la base a escoger, pero quedan aspectos en los que no se indaga demasiado y en los cuales los entrenadores de elite, deben bucear para generar una buena química de vestuario y conseguir ese plus que haga la diferencia final.

Ese sistema “inmunológico” ya casi descartó a Mauro Icardi y está cerca de postergar los sueños de Dyabala, grandes figuras en sus clubes pero, sin las herramientas necesarias de seducción para con un entrenador, estricto y en algún punto, díscolo comparativamente con sus antecesores.

La prueba de hoy en el estadio del City, es mas de confirmaciones que de exclusiones; en su laboratorio, Sampaoli ya tiene el equipo para el partido frente a los “Vikingos”; en todo caso las variantes serán finalmente, solo detalles, a pesar que el dispositivo táctico, no representa un tema secundario y el mismo, estaría dentro esos interrogantes que se pueden comenzar a responder en esta serie de partidos.



MEZA, LANZINI Y PAREDES,

APUESTAS DE RENOVACION

El equipo no fue confirmado después del último entrenamiento; en la conferencia de prensa Sampaoli, se guardó algunas cartas dejando dudas sobre la idea inicial en casos puntuales. La decisión sobre quién será el arquero, despierta expectativa, ya que se infiere por sus declaraciones, que le dará oportunidades en estos compromisos, a los que escoltan a Sergio Romero, es decir Wilfredo Caballero (Chelsea) y Nahuel Guzmán (Tigres).

Los laterales por derecha, tampoco fueron definidos públicamente y en los últimos ensayos, las variantes permiten jugar con la idea que tanto Fabricio Bustos y Maximiliano Meza, se encargarían de esa tarea; si esta dupla se instalara en la formación inicial, además de un revulsivo para un esquema atomizado por los mismos nombres desde hace años, se convertiría en un buen guiño para el fútbol local. Los dos jugadores que pertenecen a Independiente, llegan con alentadores antecedentes ya que al igual que Nicolás Tagliafico, ex capitán Rojo hoy en el Ajax de Holanda y titular en esta jornada, fueron claves en la obtención de la Copa Sudamericana en el equipo de Ariel Holan.

El medio juego lo tendrá como eje a Lucas Biglia confirmando la postergación casi definitiva en ese cargo de Javier Mascherano (hoy en el fútbol chino), que ocupara un lugar entre los relevos tras la confirmación de una disposición defensiva clásica con 4 hombres en zaga. Leandro Paredes o Manuel Lanzini para generar un circuito de buena dinámica para la conexión ofensiva, cerraría la apuesta. Sergio Agüero, figura del fútbol europeo, deberá esperar una oportunidad, tal las variantes exquisitas de las que dispone Sampaoli, que completará esa formación con Di María, Higuain y Messi.

Argentina e Italia podría ser un cruce de instancias finales en cualquier mundial, pero solo habrá que conformarse con verlos en un amistoso internacional.



