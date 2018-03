Ordenan investigar a una Cámara Federal

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La Corte Suprema de Justicia instó ayer a que se investigue la conformación de la Sala I de la Cámara Federal, que días atrás cambió la acusación contra el empresario Cristóbal López y dispuso su liberación en la causa por la cual esta acusado de no haber tributado 8 mil millones de pesos en impuestos.

Mediante un oficio enviado al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, pidió que se "arbitren los medios" para que se investigue la conformación del Tribunal, integrado por Leopoldo Bruglia, Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

"Los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se dirigen a usted a fin de solicitarle que arbitre los medios que tiene a su alcance a los efectos de iniciar una investigación acerca del procedimiento de integración de los magistrados de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (...) y además si existió alguna irregularidad en esa conformación", indicó el fallo que llevó la firma de los cinco jueces", indicó el pronunciamiento firmado por los cinco jueces del máximo tribunal.

La lupa está puesta en la designación de Farah como tercer integrante de la Cámara: el fallo de la Sala I había sido dividido, ya que Leopoldo Bruglia se opuso, mientras que Ballestero se pronunció a favor de la liberación, lo que obligó a recurrir a un tercer magistrado para desempatar, Farah, integrante de la Sala II, quien resolvió en favor de la libertad de los empresarios.

Por esta razón, la Corte solicitó que se detalle si hubo un proceso de sorteo en la selección del magistrado o si fue convocado de manera directa por el propio Ballestero, como indican algunas versiones.

El planteo de la Corte se produjo tras las críticas del presidente Mauricio Macri, quien se manifestó "indignado" por la liberación del titular del Grupo Indalo, y un día después de que la diputada y líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, pidiera formalmente al Consejo de la Magistratura que investigue a los camaristas Farah y Ballestero por posibles coimas detrás del fallo.

La dirigente oficialista reclamó puntualmente que se investigue "si hubo intereses económicos involucrados" en la sentencia que benefició a López y a su socio Fabián de Sousa con el cambio de calificación en la causa por la que se los investigaba.

La polémica comenzó la semana pasada, cuando la Cámara Federal penal porteña falló a favor de la excarcelación de los empresarios, acusados de apropiarse indebidamente de unos 17 mil millones de pesos (con punitorios e intereses) que debían haber pagado en calidad de impuestos por la venta de combustibles en las estaciones de Oil.

En su resolución, los jueces Farah y Ballestero consideraron que no hubo vaciamiento de la petrolera y que el intento de vender la firma, pese a que pesaba sobre ellos la inhibición de bienes, corresponde ser investigado por la justicia comercial.

De esta manera, los camaristas decidieron cambiar la caratula de la causa de "administración fraudulenta en perjuicio del Estado" a la de "apropiación indebida de tributos", que prevé penas mucho menores.

Tras el fallo, Macri advirtió que estaba "indignado", a lo que Farah respondió que el mandatario estaba "mal informado" y que no había tenido "tiempo de leer la resolución": "Quienes le acercaron su opinión no le acercaron lo que realmente dice el fallo", agregó Farah y consideró que "tiene derecho a dar su opinión (pero) tendría que medirse un poco porque es el Presidente de la Nación".