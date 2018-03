Panorama político

En realidad avances hubo, pues se abrió la licitación de la segunda etapa del acueducto Desvío Arijón, la cual llegará hasta Rafaela, aguardándose ahora disponer de los fondos para de ese modo adjudicar la obra que se hará en 5 frentes diferentes, lo que posibilitará agilizar su ejecución. Pero donde se viene dando un verdadero novelón en capítulos, es con esto de la financiación, que si, que no, que ya está, que en febrero, ahora en mayo, pero la cuestión sigue dilatándose "y el poncho no aparece".Es que mientras estamos esperando la aprobación del préstamo de 80 millones del Fondo de Abu Dhabi, para el cual sólo falta una firmita de parte de la Nación para concretarlo, la situación se viene estirando tanto al punto de comenzar a instalarse dudas, ahora se suma una segunda posibilidad de agregar otro préstamo de 50 millones de dólares de un Fondo Internacional de Desarrollo de la OPEP (países exportadores de petróleo), también de medio oriente, con lo cual se dispondría de 130 millones de verdes, para financiar la totalidad del acueducto en esta segunda etapa. Se recuerda que la mitad iba a ser financiada con el dinero de Abu Dhabi y el resto debía ponerlo la provincia.Entre tantas idas y vueltas, fechas y nuevos plazos, ahora se dice que en el mes de mayo será la vencida y que no sólo estará finiquitado -¿se acuerdan del trámite del arbolito que hacía el cómico Joe Rigoli ante el funcionario interpretado por Tino Pascali?- lo de Abu Dhabi sino que también se sumará este segundo aporte de OPEP. De darse de esa manera, tal lo prometido por el ministro Gonzalo Saglione, de ahí en más se arrancaría con los trabajos para no parar hasta su conclusión, y de ser así, tal vez 2020 nos sorprenda inaugurando este bendito acueducto.Conviene aclarar que esta demora en aprobar el préstamo árabe de 80 palos estadounidenses, es responsabilidad de la Nación que siempre encuentra un nuevo pero para dar el visto bueno, aunque cuando se pregunta tanto a funcionarios a gente del gobierno nacional como del provincial coinciden (al menos en algo): "está al salir".Confiemos los rafaelinos y tal vez en mayo podamos estar celebrando...Tal como se había anticipado desde esta sección el viernes pasado -con datos informales es cierto, pues ASSA aún no había salido a aclarar sobre la denuncia del concejal Leo Viotti respecto a la habitual aparición de fetos en las cañerías del sistema de cloacas-, ahora se dispone de la confirmación de lo dicho entonces: no es cierto que aparezcan fetos. Fue dicho oficialmente desde la empresa por su vocero Guillermo Lanfranco, gerente de Relaciones Institucionales.También ratificó lo que se había publicado en esta columna, que los dos últimos casos de haberse hallado fetos en las cañerías databan de 30 y 10 años atrás, calificadas por el funcionario como "circunstancias muy aisladas" y además "alejadas de lo que se dijo ahora".Veremos en que queda el tema, pues fue objeto de un planteo en el propio Concejo por parte del edil Silvio Bonafede, reclamando conocer la postura oficial de ASSA en tal sentido. Seguramente, y tal la desmentida conocida, todo se irá desvaneciendo. Claro, tomando en cuenta que se tome como válida y exclusiva la postura de la empresa, desarticulando de tal modo la denuncia de Viotti. Quien recordamos, sostuvo la misma por las expresiones recibidas de parte de un trabajador de ASSA.Exactamente, las circunstancias en esta oportunidad exigen otras estrategias y de tal manera lo está haciendo el senador Omar Perotti -tres veces intendente de esta ciudad-, pues sin eufemismos ni el clásico escape de "falta mucho todavía", desde hace rato viene anunciando su intención de postularse como candidato a gobernador de Santa Fe en 2019. "Recorro la provincia con el deseo de ser gobernador", fue el título de un extenso y muy detallado reportaje difundido el fin de semana pasado.Como decimos, lo dice con todas las letras, contrariamente a como fue su estrategia electoral anterior, en que siempre prolongó hasta último momento la difusión de sus intenciones y posturas en cuanta contienda electoral haya participado, que no fueron pocas. Claro que los escenarios son distintos, hoy el peronismo santafesino exige posturas claras para ir avanzando en lo que será una farragosa tarea si es que se pretende aglutinar la mayor parte de los sectores en que está dividido. Y de todas maneras, siempre habrá algún desprendimiento que participará por su propia cuenta, como casi siempre viene sucediendo en las últimas elecciones, especialmente en las de gobernador, donde el Frente Progresista vino ganando las tres últimas en 2007 (Binner), 2011 (Bonfatti) y 2015 (Lifschitz). Claro que las votaciones del año que viene presentan un escenario bastante diferente a las anteriores, y desde ese punto de partida todos vienen tratando de ajustarse.En los últimos días hubo novedades, como siempre las provee el justicialismo. Es que apareció en escena la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa, la rosarina que se decía podía aspirar a la intendencia de su ciudad, aunque ahora en cambio se habla de sumarse a una posible candidatura para la gobernación. Hay otros nombres que también se mencionan, como por caso Alejandra Rodenas, sobre lo cual Perotti sostuvo "va a haber muchos dirigentes en una coyuntura electoral recorriendo la provincia", puntualizando que el resultado de las últimas elecciones a gobernador generó una expectativa muy positiva.El responsable de seguridad de la provincia -nada menos, el tema más importante que hoy tiene la gente- Maximiliano Pullaro estuvo otra vez en Rafaela, firmando convenio con abogados, y otra vez ninguneó a las autoridades de la ciudad. Una relación que dificilmente se recomponga tras aquellos dichos sobre el intendente Castellano ("le hacemos dos operativos para las fotos en los diarios y así me deja de romper las pelotas"), además avalado por el gobernador.Tal como está la inseguridad en Rafaela, que el responsable provincial venga aquí y no trate el tema con las autoridades y las ignore, es algo poco menos que insostenible.