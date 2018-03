La Provincia contra sueldos de curas

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, se mostró en contra de que los sacerdotes católicos cobren sueldos del Estado provincial y se mostró proclive a que el resto de los credos y entidades que realizan labores sociales reciban algún subsidio "acotado", pero no retribuciones personales porque "no se trata de lo más adecuado". En ese sentido, dijo que "no es bueno" que sólo se subvencione a la Iglesia Católica.Sin embargo, el funcionario aclaró que los cargos rentados de algunos curas están "contemplados por la ley y la Constitución", por lo tanto detalló que podría establecerse una modificación en el caso de que prospere la reforma de la Carta Magna que plantea el gobernador Miguel Lifschitz.El Estado provincial destinará poco más de 13 millones de pesos del presupuesto 2018 para mantener a los capellanes de la Iglesia Católica que tienen cargos permanentes dentro la estructura santafesina. Las partidas se concentran en los ministerios de Salud y Seguridad dentro de Rosario y Santa Fe.Así, la polémica desatada por los fondos que destina la Nación a Iglesia Católica se extendió a la provincia a partir de los aportes que realiza para el trabajo de sacerdotes en cárceles y hospitales.