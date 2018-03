BH sumó a Musso

Nicolás Musso, de 23 años, es la tercera incorporación del Lobo para disputar el certamen de Liga Rafaelina de Fútbol. El delantero nacido en la pequeña localidad de Seguí, ubicada a poco kilómetros de la capital entrerriana, cuenta con una destacada trayectoria deportiva. En 2009 y 2010 formó parte de Divisiones Inferiores de Boca Juniors, posteriormente, por tres años, jugó en Colón de Santa Fe. Su carrera continuó en Italia, donde por el transcurso de dos años y medio participó en la Serie D y en el campeonato de Eccellenza. En las dos últimas temporadas jugó en Neuquén de Paraná el Torneo Federal “C” y recientemente en Viale FBC disputando el Torneo Federal “B”.En declaraciones al sitio oficial de Ben Hur, Nicolás dejo sus impresiones tras acordar su incorporación. “Vengo a un Club grande, que en 2005 ascendió a la B Nacional y que además tiene una estructura muy buena. Un amigo (el ex jugador de la BH, Pedro Suárez) me expresó que llego a un excelente Club, donde si las cosas salen bien no voy a querer irme. Las expectativas personales es dar lo mejor, ganar la Liga, marcar la mayor cantidad de goles, y si es posible, convertirme en goleador”.