Dos partidos

Dos encuentros abrirán la disputa de la 2ª fecha del torneo Preparatorio de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Esta noche, desde las 21:30, se medirán 9 de Julio ante Atlético en el estadio Centenario y Ben Hur frente a Independiente en el Coliseo del Sur. La jornada seguirá el domingo en Villa Rosas con el cotejo entre Peñarol y Unión de Sunchales, y el 4 de abril completarán Argentino Quilmes y Libertad.El duelo entre el León y la Crema será un duelo de ganadores. Por contrapartida, BH y CAI cayeron en la fecha inicial.este viernes da inicio la 2ª fecha del torneo Oficial de Formativas. A las 18 jugarán Peñarol - Quilmes (Premini, Mini y U13). El sábado, desde las 10, lo harán Independiente vs. Unión (U13, 17, 15 y 19); Atlético vs. Independiente B (premini, mini, U15 y 17); el martes 27 a las 19:30 Peñarol vs. Quilmes (U15 y 19); el jueves 29 a las 10 Libertad vs. Ben Hur (U13, 17, 15 y 19).