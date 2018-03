Se abre la fecha

Deportivo Riestra recibirá hoy a Guillermo Brown de Puerto Madryn en el partido con el cual comenzará la vigésima fecha del Torneo de la Primera B Nacional que continuará con tres encuentros el sábado, seis el domingo y dos el lunes.El primero de ellos se jugará a las 14 en el estadio de Riestra con arbitraje de Yamil Possi. El local se encuentra último en la tabla de promedios y de terminar el torneo sería uno de los seis que perdería la categoría.La fecha completa se jugará de la siguiente manera:14 hs Dep. Riestra vs. Guillermo Brown (Yamil Possi).16 hs Villa Dálmine vs. Independiente Rivadavia (Nazareno Arasa), 17:05 hs (TV) Los Andes vs. Brown (A) (Bruno Bocca), 19:05 hs (TV) Sarmiento vs. Aldosivi (Pablo Dóvalo).15:30 hs Estudiantes (SL) vs. Flandria (Luis Alvarez), 15:30 hs Chicago vs. Juv. Unida (Gualeguaychú) (Julio Barraza), 17 hs Gimnasia (J) vs. Ferro Carril Oeste (Darío Sandoval), 19 hs Boca Unidos vs. Mitre (Santiago del Estero) (Pablo Echeverría), 19 hs (TV) San Martín (Tucumán) vs. Instituto (Maximiliano Ramírez), 19:05 hs (TV) Atlético Rafaela vs. Deportivo Morón (Sebastián Ranciglio).20:30 hs Santamarina vs. Agropecuario, en estadio Municipal de Tandil (Ariel Suárez), 21:05 hs (TV) Quilmes vs. All Boys (Pedro Argañaraz).