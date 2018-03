Firma del convenio para el sintético de 9 de Julio

En un acto a llevarse a cabo esta noche, desde las 20 en el Salón Decano sobre calle Ayacucho 309, el Club 9 de Julio y la Federación del Oeste Santafesino de Hockey firmarán el convenio para la adquisición de la carpeta de césped sintético, en el marco del Programa "5 Años, 10 Canchas".

Se trata de un acontecimiento de suma trascendencia para el hockey de 9 de Julio y también para la Federación, que permitirá afianzar mucho más el crecimiento de la disciplina.



SEGUNDA FECHA DEL TORNEO

El domingo 25 de marzo se disputará la segunda fecha de la FOSH con esta programación: ZONA A1 Cancha de CRAR: 9 de Julio de Rafaela vs. 9 de Julio de Morteros. A las 9 horas, Sub 13; 10 Sub 15; 11.15 Sub 18; a las 12.45 primera división; 14.30 intermedia.

Cancha de Atlético San Jorge: Atlético San Jorge vs. Bochazo de San Vicente. A las 9 Sub 13; 14 primera división.

Cancha de Sarmiento de Humboldt: Sarmiento vs. Atlético de Rafaela. A las 9 Sub 15. A las 12 primera división. En Sub 18 jugarán Sarmiento vs. Ben Hur, a las 10.15.

Cancha de Unión de Sunchales: Unión vs. Centro de Brinkmann. A las 10 horas Sub 13; 11.30 Sub 18.

ZONA A2, Cancha de Antártida de San Francisco: Libertad de San Francisco vs. Dep. Bella Italia. A las 9 primera división. 10.45 Intermedia.

Cancha de Belgrano de Sa Pereira: Belgrano vs. Sportivo Norte. A las 9 primera división. 10.45 Intermedia.

Cancha de Arroyito: Municipal de Tránsito vs. Juventud de Humboldt. A las 14.30 primera división. 16 Intermedia.

Cancha de Ben Hur: Ben Hur vs. Moreno de Lehmann. A las 14.30 primera división. 16 Intermedia.