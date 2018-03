El nuevo Ford Mustang que ya está disponible en Europa

La nueva generación del deportivo más antiguo del mercado, el Ford Mustang, ya está disponible en toda Europa.Al mercado español retornó en 2015 y esta nueva versión supone una actualización en profundidad. El Mustang es el deportivo más accesible de su segmento y está disponible en carrocería coupé (fastback) y cabriolet (convertible). Además es el más global, está presente en 140 países de los cinco continentes, el más antiguo (desde 1964) y el más vendido, superando los seis millones de patentamientos en todo el mundo desde su lanzamiento hace 54 años. En España se han vendido 1.100 unidades de la anterior generación en los dos últimos años. Se produce en la planta de Ford en Flat Rock (Michigan).El nuevo Mustang cambia ligeramente respecto a la anterior generación, pero mantiene inalterable su estilo que lo hace inconfundible en la carretera. La reconocible trasera, marcada por las tres barras inclinadas en los laterales, incorpora ahora luces de led. El capó es nuevo, más bajo, con los conductos de ventilación integrados en la parte superior, luces de led en los faros rediseñados y un estilo más afilado que tienen como objetivo mejorar la aerodinámica. Mantiene el histórico caballo a galope en la rejilla frontal que le dio el apodo de 'pony car'.Incorpora un nuevo sistema de amortiguación opcional de dureza variable, que Ford denomina MagneRide, y que responde de forma más rápida a las irregularidades del asfalto mejorando el confort interior.Aunque dispone de cuatro plazas, las dos traseras no tienen mucho espacio para las piernas y el acceso es difícil, es mucho mejor concebirlo como un biplaza y usar las traseras sólo en caso de máxima necesidad. El puesto de conducción y el del pasajero son muy cómodos y permiten una excelente adaptación a cualquier envergadura.El ajuste es eléctrico, salvo que se opte por los asientos deportivos Recaro, que resultaron bastante más incómodos. Este opcional forma parte de los elementos de personalización, como la pintura metalizada o las franjas deportivas en blanco o negro. Se puede escoger entre 11 colores para la carrocería, tres nuevos (Azul Kona, Naranja Fury y Escarlata Real), 10 tapicerías y cinco llantas de aleación en blanco o negro.El nuevo Mustang, con tracción trasera, cuenta dos motorizaciones de gasolina, un 2.3 EcoBoost de inyección directa a alta presión que desarrolla una potencia máxima de 290 caballos y un V8 5.0, que se ha modificado respecto al anterior, para incrementar su potencia a 450 caballos (antes 421 caballos) e incluso ligeramente la cilindrada (de 4.951 cm3 a 5.038 cm3).Ambos se pueden elegir con una caja de cambios manual de seis velocidades o automática de 10. Con el motor 2.3 alcanza una velocidad máxima de 233 km/h y el consumo en ciclo combinado oscila entre los 9 l/100km con el cambio manual, 9,2 con el automático y 9,1 o 9,5 la versión convertible. El V8 5.0 alcanza los 249 km/h pero su consumo es más elevado, entre 12,1 l/100km con cambio automático el coupé a 12,8 el descapotable con cambio manual.Con ambos motores el Mustang demuestra su fuerza y brío, aunque el 2.3 es más suave y, sobre todo, menos ruidoso. El V8 resulta mucho más estimulante, tanto en la rapidez de respuesta como por el bramido de su motor, sobre todo en el arranque. De todas formas, Ford ha adaptado esta característica a los nuevos tiempos y permite al conductor adecuar la intensidad del sonido del escape a su gusto e incluso tiene un modo que denomina 'buen vecino' que regula la intensidad a horas previamente programadas para no molestar al entorno, por ejemplo, al arrancarlo temprano por la mañana o al llegar tarde por la noche.El cambio automático es suave y rápido de respuesta, además incorpora levas en el volante que nos permiten anticiparnos en curvas cerradas, lo que resulta muy útil en carretas de montaña. El cambio manual, de recorridos cortos, también me pareció agradable y de engranaje preciso. El precio base es de 41.300 euros para la versión coupé y 45.300 el convertible con motor 2.3 EcoBoost, el motor V8 supone en ambas carrocerías un sobre precio de 8.000 euros y el cambio automático 3.000 euros más.El nuevo Mustang incluye más sistemas de ayuda a la conducción. Por primera vez control de crucero adaptativo, alerta de distancia con el vehículo precedente, alerta de cambio involuntario de carril y la ayuda al mantenimiento de carril. Además incorpora asistente de precolisión o detector de peatones. (Fuente: El Mundo Motor).