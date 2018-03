Arranca la Liga Rafaelina de Fútbol

Los cambios y modificaciones realizados por AFA y el Consejo Federal en cuanto al ascenso del fútbol argentino con la desaparición del torneo Federal B y C (y la creación del Torneo Regional Federal Amateur para el próximo año), lase “jerarquiza” en su principal torneo de Primera A. Claro, equipos como Ben Hur, 9 de Julio y el Deportivo Libertad de Sunchales venían compitiendo en dichos torneos superiores y hoy día tendrán como principal objetivo el Apertura del fútbol doméstico.Este viernes se pone en marcha la primera fecha del Apertura con el adelanto que jugarán en el predio “Tito” Bartomioli (Autódromo),. Antes, desde las 20:15 hs se enfrentarán las Reservas. El árbitro del juego principal será Guillermo Vacarone, quién estará acompañado por S. Romero y A. Kestler.Vale recordar que el torneo oficial de Primera A se jugará de la misma manera que la temporada pasada con un Apertura y un Clausura, con un descenso directo y una promoción con el perdedor de la final de la Primera B por el ascenso directo.El elenco que esta temporada vuelve a jugar en el principal certamen local es el Deportivo Tacural, mientras que La Hidráulica de Frontera perdió la categoría en 2017. En lo referido a los promedios, más allá del recién ascendido (divide distinto), arrancan comprometidos el Deportivo Ramona y Argentino de Humberto.El resto de los encuentros se disputarán el15 hs (Reservas 13:30 hs) Ferrocarril del Estado vs Unión de Sunchales, 9 de Julio vs Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs Ben Hur, 16 hs (Reservas 14:30 hs) Argentino de Humberto vs Florida de Clucellas, Brown de San Vicente vs Deportivo Tacural, 17 hs (Reservas 15:30 hs) Deportivo Libertad vs Deportivo Ramona.