El vértigo llega al autódromo de Termas

La apertura de la temporada en Qatar mostró el gran nivel de la categoría en sus tres divisiones, con duelos a la milésima que se resolvieron con la bandera a cuadros. En dos semanas, el MotoGP y su magia llegan al Autódromo de Termas de Río Hondo para delirio de los fanáticos argentinos. Nuevo asfalto en la pista y mejoras en la infraestructura del circuito. La temporada 2018 comenzó de la mejor manera en las tres máximas categorías del motociclismo de velocidad, con definiciones para el infarto. Las últimas vueltas de Moto3, Moto2 y MotoGP aportaron vértigo y suspenso, con una diferencia promedio en las tres categorías de 0.162 milésimas.Jorge Martin (Del Conca Gresini Moto3) abrió la temporada en un duelo vibrante con Aron Canet ( Estrella Galicia 0,0) en la categoría de Moto3. En Moto2 Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46) tuvo por su parte una dura batalla con Lorenzo Baldasarri (Pons HP 40) y finalmente el rookie del año 2017 se quedó con la victoria.En MotoGP se vivió una carrera increíble. Por tercera vez, la última vuelta de Marc Márquez (Repsol Honda Team) y Andrea Dovizioso (Ducati Team) hizo que los fanáticos contuvieran el aliento hasta el banderazo final. Al igual que en Austria y Japón 2017, Márquez intentó superar a “Dovi” en la última curva, pero el de Ducati se llevó la victoria por apenas 27 milésimas.Otro de los records de Qatar es que los 15 primeros de MotoGP que suman puntos para el campeonato, llegaron comprendidos en apenas 23,287 segundos. Semejante paridad y competencia, no hace más que acrecentar la expectativa con miras a la segunda fecha del año, del 6 al 8 de abril en el Autódromo de Termas de Río Hondo, de Santiago del Estero.El pasado fin de semana, las motos del Superbike Argentino giraron en el circuito de Termas de Río Hondo, donde se ha procedido al reasfaltado de algunos sectores. En declaraciones al medio Motos Argentinas, el rafaelino Sebastián Porto, subcampeón del mundo de 250cc en 2004, luego de dar una vuelta en auto al trazado de 4.805m, expresó : “Es un lujo el circuito de Termas, con el asfalto nuevo. La pista ha quedado super lisa y se han eliminado los baches que complicaban a los pilotos. Me gustan el sector de la recta larga donde se va a más de 300 km/h y el curvón a la izquierda con el tobogán en que se marcha en quinta a fondo a más de 230 km/h.”El nuevo asfalto de la pista de 16 metros de ancho, quedó engomado luego de las competencias del fin de semana y ahora se prepara para recibir a los mejores pilotos y equipos del mundo. Además de estas tareas de reasfaltado, se trabaja actualmente en las zonas de hospitalidad, boxes, paddock y prensa, con pintura y reacondicionamiento general, para una óptima presentación del Autódromo.Los aficionados disponen de cinco sectores de diferentes características para presenciar este espectáculo deportivo. La Zona VIP ya tiene entradas agotadas para el Hospitality Club y los Palcos VIP. La Zona Premium de tribunas techadas comprende la Tribuna Valentino Rossi - que ya agotó su capacidad con los fanáticos de “El Doctor”-, mientras quedan butacas disponibles en la Tribuna Marc Márquez y en las tribunas Premium I y II.Hay disponibilidad en todo el resto de las zonas, esto es las tres gradas de la Zona de Velocidad ( recta principal, fin de recta y curva 6), la Zona Panorámica donde se ubica el talud natural que permite dominar gran parte del circuito (es el abono de menor precio a $ 1.650), así como en la Zona de Desenlace donde aún quedan ubicaciones en las tribunas Grada Curva 8, 9 y 10, Grada Oro y Grada Curva final. Las entradas pueden adquirirse por la plataforma ticketek.com.ar o en puestos de venta físicos de CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, Tucumán, La Plata y Mar del Plata.Por otra parte, los organizadores han previsto como en cada edición, realizar un evento de música, entretenimientos, free style y gastronomía para el público, el popular Fan Zone que cada año tiene más adeptos. Tendrá lugar el viernes y el sábado a las 17:00 en el mismo circuito y propone enduro extremo, un patio gastronómico, performances musicales a cargo de Fire & Piro y una “Batalla de DJ’s”.Los fanáticos podrán disfrutar de tres días a pleno en el autódromo santiagueño, con esta programación:09:00 a 09:40 Moto3 FP1; 09:55 a 10:40 Moto2 FP1; 10:55 a 11:40 MotoGP FP1; 13:10 a 13:50 Moto3 FP2; 14:05 a 14:50 Moto2 FP2; 15:05 a 15:50 MotoGP FP2.09.00 a 09:40 Moto3 FP3; 09:55 a 10:40 Moto2 FP3; 10:55 a 11:40 MotoGP FP3; 12:35 a 13:15 Moto3 Qualy; 13:30 a 14:15 Moto2 Qualy; 14:30 a 15:00 MotoGP FP4; 15:10 a 15:25 MotoGP Qualy 1; 15:35 a 15:50 MotoGP Qualy 2 .09:40 a 10 Moto3 warm up; 10:10 a 10:30 Moto2 warm up; 10:40 a 11:00 MotoGP warm up; 12:00 Moto3 Carrera a 21 vueltas, 13:20 Moto2 Carrera a 23 vueltas; 15:00 MotoGP Carrera a 25 vueltas.Por otra parte Dorna envió este miércoles a los organizadores del Gran Premio Motul de la República Argentina 2018, el listado provisorio de inscriptos para las tres categorías, que incluye 28 pilotos de Moto3, entre ellos el argentino Gabriel Rodrigo con la KTM número 19 del RBA BOA Skull Rider, además de los 32 protagonistas de Moto2 y los 24 nombres del MotoGP que serán seguramente los héroes del fin de semana.