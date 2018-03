Deuda externa: llegó a U$S 232.952 millones

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La deuda externa alcanzó a fines de 2017 los U$S 232.952 millones y registró un incremento del 28,5% respecto de 2016, informó ayer el INDEC.El pasivo externo se incrementó en U$S 51.782 millones en el último año, según el informe sobre balanza de pagos que dio a conocer el organismo.En diciembre último el 61% de la deuda correspondió al gobierno, el 8% al Banco Central, otro 3% a "sociedades captadoras de depósitos", el 1% a otras sociedades financieras y el 27% a otros sectores.Según el informe oficial, la deuda creció 7% en el último trimestre del 2017, con lo que en diciembre último el 88% de la deuda estaba nominada en moneda extranjera, y de ese porcentaje el 68% estaba en dólares.El informe sostiene que la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit de U$S 8.738 millones y la cuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales de 8.338 millones en el cuarto trimestre.El déficit de cuenta corriente en el cuarto trimestre se explica por los saldos negativos de la balanza de bienes y servicios de 4.416 millones de dólares e ingresos primarios por 4.329 millones, y un "superávit de ingresos secundarios" de 6 millones.La cuenta corriente creció en 4.721 millones de dólares a fin de año respecto del tercer trimestre.En el mismo trimestre, la cuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales de 8.338 millones de dólares, explicado por la adquisición neta de activos por 10.804 millones de dólares y la emisión neta de deuda de 19.142 millones.Por efecto de las transacciones de la balanza de pagos, las reservas internacionales se incrementaron en el trimestre en 4.537 millones de dólares.Por su parte, la posición de inversión internacional a diciembre último registró que la Argentina tuvo una posición neta acreedora a valor de mercado de 22.499 millones de dólares y resulto 4.829 millones menor respecto del trimestre anterior.