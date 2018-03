No hacía falta el sol

El sol estaba pero no hacía falta. Estaban ellos en la plaza y la iluminaban. Sentados, caminando, repartiendo sonrisas alrededor del Monumento al General San Martín, me parecían hormigas generosas cargadas de amor para entregarlo a todos los que nos acercábamos. Me quedé mirándolos y se me iba el pensamiento hacia una canción y se me volvía todo poesía ese momento iluminado. “Tú no eres especial tú eres único./ Tú eres la persona que demuestra. / Pero aunque tu carrera sea corta, / seguro que no la dejarás escapar./ No dejes que se vaya la luz./ La luz alumbra el camino./ Esa luz que que tantas personas luchamos por ella./ No dejes que se vaya…/ No te rindas, no te vayas,/ resiste y no te caigas/ porque al final de la carrera/ te espera un maravilloso abrazo". Este amoroso mensaje poético lo escribió Marcos Blasco Martínez, para ellos, para todos, para mí. Lo incluyo sin su permiso porque es lo que sentí en mi corazón ese momento y necesito compartirlo.

Tenían puesta una remera con esta leyenda: “Sumate Vos también podés hacer la diferencia". Diferencia de qué, si soy tu igual. Cuando una de las niñas se me acercó, nadie le indicó que me hablara, ella lo hizo sin perturbarse, con la natural candidez que los caracteriza. Me agradeció que estuviera acompañándolos y me dio un papel. Nos abrazamos y nos dimos un beso y me sentí transportada a ese personaje de abuela brava, de la que impulsa a la vida y a hacer lo que hay que hacer, y hacerlo bien. Me gustaría recordar su nombre, pero mi calidad de abuela ha desgastado un poco mi memoria. Me gustaría saber el nombre de todos ellos y llamarlos para abrazarlos uno por uno. Por ejemplo el muchachito que abrió sus brazos de par en par para la foto. Era un pájaro riéndose y volando, era el águila guerrera acompañando al Gran Capitán. Cuando me estaba yendo encuentro a mi amigo Alcides y le cuento mi emoción. Alcides es de esos que uno no necesita explicarle mucho. Sólo le dije que me iba a la Catedral para agradecer a Dios este momento que me había regalado.

Protagonistas: Niños y Asistentes Maestros Gente Imprescindible, no sé cómo definir a estas personas que desarrollan su trabajo en La Huella Rafaela 21 de marzo Día Internacional del Síndrome de Down.