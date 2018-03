Balagué: "esta excelente oferta es la única y última"

La ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe, Claudia Balagué, defendió la propuesta salarial que presentó el pasado martes la administración de Miguel Lifschitz al tiempo que advirtió que es "la única y última oferta" que realizará el Gobierno provincial, al tiempo que señaló que si no se acepta no habrá adelanto alguno en el sueldo a pagar en los primeros días de abril.La funcionaria dialogó en la jornada de ayer con LA OPINION y dejó en claro la apuesta a un acuerdo con los diferentes sectores gremiales, pero particularmente con AMSAFE: "la verdad que varios de los gremios se han ido de la mesa con cierta conformidad. Incluso, alguno de los gremios docentes ha aceptado la propuesta: UDA ya aceptó. Por supuesto que hay gremios que tienen mecanismos de aceptación más complejas, con votaciones en las escuelas que vamos a esperar el resultado. Pero es una oferta muy importante del 18% y no sólo eso, sino que somos la única provincia que está ofreciendo una cláusula de ajuste automático, por lo cual se garantiza realmente que no se pierde el poder adquisitivo durante el año, ya que inmediatamente se vuelve a ajustar si la inflación supera el 18% en el año"."Es una excelente oferta y quiero aclarar que la única y última oferta y el último esfuerzo del gobierno provincial, que si no es aceptada, por supuesto nadie va a cobrar ningún aumento porque no podemos abonar lo que no haya salido de la paritaria", sentenció.OTROS DERECHOS"Los docentes de Santa Fe saben que permanentemente nos preocupamos por los concursos, por las titularizaciones, la estabilidad laboral y la verdad que este es un proceso que viene saliendo de las paritarias de muy buena forma", dijo.Por otra parte, mencionó que la situación nacional "de alguna manera embarra la cancha". "Es complejo, no han sido convocados a paritaria nacional y esto también nos genera ciertas dificultades en todas las provincias, no sólo en Santa Fe, pero bueno aquí con una particularidad adicional. Seguiremos esperando las votaciones de los docentes, que ellos participen, que hagan valer su voz, ya que es muy importante que el mes que viene tengan en la nueva liquidación del sueldo el incremento del 9% que estamos proponiendo. Nuestro trabajo está focalizado en esto, en que ellos participen y que finalmente podamos tener un ciclo lectivo normal durante todo el año", completó.MEDICION EDUCATIVAEn relación a los resultados de las mediciones en Educación, dijo: "venimos analizando año tras año lo que sucede con las evaluaciones de los chicos y haber mejorado entre 4 y 9 puntos porcentuales nos parece importante. Y esto es importante para evaluar la calidad educativa de la provincia, y esto refleja los proyectos de formación permanente que cada uno de los docentes se ha preocupado por hacer en Santa Fe. Los primeros resultados interesantes ya los estamos viendo, más allá de que falta trabajo", concluyó la funcionaria.