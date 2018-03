Atlético: cambios por necesidad y urgencia

FOTO LA OPINION ¿ULTIMA LINEA?. / Blondel, Baroni, Brundo y Dematei. La defensa que podría utilizar el próximo domingo vs Morón.

Por necesidad y urgencia, Lucas Bovaglio se ve obligado a realizar cambios tras la derrota por 1 a 0 frente a Mitre de Santiago del Estero. Por supuesto, la zona a modificar de manera obligada de cara al partido ante el Deportivo Morón es en la defensa. En reemplazo de Franco Lazzaroni, expulsado el domingo, iría el zaguero Tomás Baroni, quién retornaría a la titularidad luego de siete partidos.

En tanto, y atendiendo al rendimiento individual y colectivo que vino teniendo el equipo en sus últimas presentaciones, también podrían aparecer variantes en el medio campo y en la ofensiva. Ayer por la mañana el plantel albiceleste llevó a cabo un trabajo táctico donde probó diferentes alternativas.

En primer lugar, el grupo de trabajo estuvo compuesto por Lucas Blondel, Baroni, Stéfano Brundo y Nicolás Dematei; Emiliano Romero y Alexis Nicolás Castro. La línea de cuatro más dos volantes, con el “Flaco” trabajando en posición de cinco, pegado al uruguayo. Luego lo hicieron Oscar Carniello, Wilfredo Olivera, Brundo y Dematei; más Romero y Lucas Pittinari.

Fue sólo un trabajo defensivo y el DT aún no confirmó nada en relación a la formación inicial que utilizará para recibir el domingo, 19.05 hs., a Morón, por la 20° del torneo de la B Nacional.

El plantel de la “Crema” llevará a cabo en la mañana de hoy el ensayo futbolístico en el estadio Monumental y quedará definido el equipo de cara al trascendental compromiso que se le viene al elenco de barrio Alberdi.



UN BUEN GESTO



Ayer, 21 de marzo, fue el día Internacional del Síndrome de Down y mediante las redes sociales se llevó a cabo una campaña llamada “Rock your socks”, usando ese día, medias de diferentes colores, tamaños o motivos, para generar conciencia sobre dicha fecha. Sumar respeto, amor y por sobre todas las cosas: integración.

El plantel profesional de Atlético de Rafaela se sumó a dicha campaña y en el entrenamiento del martes por la mañana todos los jugadores lucieron diferentes pares de medias.