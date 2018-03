Pullaro firmó un convenio con el Colegio de Abogados

Este miércoles a las 9:30 en la sede de la Región 2 Nodo Rafaela, se desarrolló un acto encabezado por el ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, y el presidente del Colegio de Abogados de Rafaela, Enrique Soffietti; con el fin de celebrar un convenio que dote de abogados matriculados al Centro Territorial de Denuncias de Rafaela, para tareas de atención y asesoramiento a los ciudadanos.Lo que merece un comentario aparte, ya que suscitó el enojo de más de un funcionario municipal local, es que el Ministro de Seguridad se hizo presente en Rafaela para firmar este convenio, y en el edificio municipal de Moreno 8, desde el secretario de Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira; pasando por el jefe de Gabinete, Marcos Corach; ni tampoco el intendente Luis Castellano, estaban al tanto de esta visita y tampoco fueron invitados al acto; lo cual mereció una reflexión aparte de Bodoira que transcribimos en este mismo artículo.Como se dijo, el Ministro y el presidente del Colegio de Abogados de Rafaela, Enrique Soffietti, firmaron este miércoles en esta ciudad un convenio que posibilitará a los abogados matriculados en la 5ª Circunscripción Judicial trabajar en los Centros Territoriales de Denuncias (CTD) de la zona.Pullaro destacó que "esta propuesta innovadora para la provincia, que son los CTD. Son lugares con otras comodidades para los ciudadanos, atendidos por jóvenes profesionales que no sólo toman la denuncia de las personas sinoque, además, las asesoran y, posteriormente, se puede hacer un seguimiento desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre cuál es el estado de la misma”, añadió el ministro. Asimismo, Pullaro destacó que el año 2017 se tomaron más de 150.000 denuncias en la provincia.Soffietti agradeció al Ministerio de Seguridad de la provincia diciendo que “es una alegría trabajar juntos y darle la posibilidad a los jóvenes abogados que puedan tener un trabajo y realizar un aporte para la sociedad”, señaló.La crítica del secretario Bodoira se centró en "no avisar de su visita a la ciudad". "Situaciones de ninguneo como las de hoy (por ayer) no resultan esperanzadoras para que la situación mejore", agregó el Secretario de Prevención en Seguridad.Asimismo enfatizó que “es preocupante que pasen estas cosas... que el Ministro de Seguridad de la provincia venga a nuestra ciudad por 30 minutos, y ni siquiera nos avise, ni nos convoque a reunirnos, y tengamos que enterarnos a través de los medios de comunicación. Es preocupante y hasta alarmante, podría decir”, remarcó.Asimismo detalló que, “cuando el Gobernador viene a Rafaela, lo primero que hace es hablar con el Intendente, no porque sean amigos, sino por una cuestión de lógica institucional, ahora cuando viene el Ministro (Maximiliano Pullaro) nos enteramos de casualidad por los medios, tanto nosotros como los concejales. El ministro debería imitar al Gobernador”, opinó.“Los rafaelinos hemos colocado la problemática de la inseguridad en el centro de nuestras preocupaciones, y necesitamos, como venimos diciendo hace mucho, que el gobierno provincial responda a nuestras demandas en este sentido”, agregó el funcionario sobre un tema que preocupa a todos los rafaelinos.Además expresó que “el Intendente en persona lo ha manifestado en reiteradas ocasiones. Ustedes lo han escuchado, ponerse al frente de estas demandas. Porque somos conscientes de lo que estamos viviendo, y de lo que nos corresponde como municipio de esta provincia”.“Quiero que quede claro: el ministro Pullaro, como titular de la cartera de Seguridad es el responsable máximo y es la cara visible de una situación que hoy vivimos en la ciudad, y situaciones de ninguneo como las de hoy no resultan esperanzadoras para que la situación mejore”, añadió Bodoira.“Estamos reclamando desde hace mucho tiempo por canales formales e informales. Al principio con paciencia pero ya ahora con urgencia: más presencia policial, más trabajo en conjunto y diálogo con el Municipio y el Concejo. Y ahora también deberíamos agregar que nos avise de sus visitas a la ciudad así podemos acercarle una vez más nuestras propuestas y nuestros pedidos concretos”, dijo.“Todos los espacios que representan a la ciudad, desde todos los frentes, estamos pidiendo respuestas. La seguridad es un tema de Estado y por supuesto que no nos quedamos sólo en el reclamo, sino que los rafaelinos aportamos 55 millones de pesos a la prevención en Seguridad para atender a una problemática que constitucionalmente no nos es propia”.