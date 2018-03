Plan de trabajo 2018 del Ente Cultural Santafesino

El lunes 19, en Ataliva el Ente Cultural Santafesino, creado el 26 de junio de 2008, comenzó a transitar su décimo año de trabajo, integración y celebración a través de la Cultura.En la Sociedad Italiana de esa comunidad se detallaron los objetivos y fundamentos trazados por este espacio, exponiéndose el “Plan de Trabajo 2018″ que articula a las diversas Usinas Culturales integradas por pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe.El encuentro contó la asistencia del presidente comunal, Fabio Sánchez, junto a integrantes de la Comisión comunal, y la diputada provincial Claudia Giaccone, estando presentes los secretarios y referentes culturales de todas las comunidades de la Usina II (Lehmann, María Juana, Felicia, Ramona, Esperanza, Moisés Ville, Pilar, Bella Italia, Nuevo Torino, Ataliva, Bauer y Siger, Sarmiento, Grütly, La Pelada y Santo Domingo), como así también los Presidentes Comunales Fabio Barbero (de Ramona); Mauro Gilabert (Humberto I); Ana María Ceré (Bauer y Sigel); César Mathey (La Pelada) y Eduardo Warnke (Sarmiento).El telón del maravilloso teatro se corrió y se disfrutó de una apertura artística a través del grupo local India Urban Dance.Fabio Sánchez, jefe comunal local, agradeció que se haya elegido su localidad como sede de esta reunión y expresó que “la acción de integrar pueblos de toda la provincia a través de la cultura es un hecho destacable, a la vez que un esfuerzo grande en un territorio tan extenso. Cada una de nuestras comunidades tiene una idiosincrasia particular, que se suman y potencian en el trabajo conjunto”.La diputada Giaccone felicitó a todos los presentes, destacando la importancia del Ente Cultural Santafesino, que “es hoy un actor necesario para desarrollar la cultura de nuestra provincia. Son diez años de un camino de asociativismo desde abajo, desde el silencio, la constancia; que fue creciendo porque había una demanda de lograr un entramado que fuera integrando nuestra diversidad, como es a la vez nuestro tesoro para lograr la identidad como santafesinos”.Mientras que Erika Guse, directora de la Usina II, disculpó al presidente del Ente Mario Ramos quien no pudo estar presente, y en sus palabras introdujo a las comunidades que se integraron recientemente en los mecanismos de funcionamiento y las características que le hacen ser una entidad muy particular, con acompañamiento solidario en cada una de las actividades propuestas.Durante el desarrollo del evento se fue anunciando un importante programa de trabajo, cargado de proyectos y actividades distribuidas en cada rincón de la provincia, cubriendo las demandas de cada una de las comunidades adherentes y cubriendo todos los aspectos de lo cultural, como son la música, la plástica, la literatura, la historia, la ciencia, y otras.Quedó finalmente la clara sensación que estos 10 años serán la consolidación del proyecto cultural santafesino más ambicioso en sus objetivos, horizontal en su territorialidad y pluralista en la participación, siendo el único de estas características que existe a nivel nacional, promoviendo y articulando acciones concretas a través de la unión de los pueblos y sus manifestaciones artísticas.