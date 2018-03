Cine de autor, infantil y dos propuestas adhiriendo al 24 de marzo

En la víspera desde el Cine Teatro Municipal "Manuel Belgrano" se difundió la cartelera semanal de la sala del Bv. Santa Fe que, en esta ocasión comienza a partir del sábado. Serán exhibidas cuatro películas, de acuerdo al siguiente detalle

"Lady Bird" (Estados Unidos, 2018) / Dirección: Greta Gerwig / Elenco: Saoirse Ronan, Odeya Rush, Timothée Chalamet / Duración: 94 minutos / Género: Drama / Calificación: Apta para mayores de 16 años.



Sinopsis

Lady Bird explora el vínculo turbulento entre una madre y su hija adolescente. Christine "Lady Bird" McPherson lucha para no ser como su madre, pero es exactamente igual de amorosa, profundamente obstinada y fuerte que ella, una enfermera que trabaja incansablemente para mantener a flote a su familia después de que el padre de Lady Bird, perdiera su trabajo. Ambientada en Sacramento, California en 2002, en medio de un paisaje económico estadounidense que cambia rápidamente.

Podrá verse en el marco de Espacio Autor desde el sábado 24 al martes 27 de marzo a las 21:30, subtitulada. La entrada general tiene un valor de $ 90.



"Coco". (Estados Unidos, 2018) / Dirección: Lee Unkrich, Adrian Molina /. Duración: 105 minutos / Género: Animación / Calificación: Apta para todo público.



Sinopsis

A pesar de la incomprensible prohibición de la música desde hace varias generaciones en su familia, Miguel sueña con convertirse en un músico consagrado, como su ídolo Ernesto de la Cruz. Desesperado por probar su talento, Miguel se encuentra en la impresionante y colorida Tierra de los Muertos como resultado de una misteriosa cadena de eventos. En el camino, encuentra al simpático timador Héctor, y juntos se embarcan en una extraordinaria travesía para develar la verdadera razón detrás de la historia familiar de Miguel.



Podrá verse desde el sábado 24 al martes 27 de marzo a las 19:45, en 3D y doblada. La entrada general es de $ 100.



"Sinfonía para Ana" (Argentina 2017) / Dirección: Ernesto Ardito / Elenco: Isadora Ardito, Ricky Arraga, Rodrigo Noya, Rocio Palacín, Rafael Federman. Duración: 119 minutos / Género: Drama / Calificación: Apta para mayores de 16 años.



Sinopsis

Ana e Isa son amigas inseparables y van al tradicional Colegio Nacional de Buenos Aires, en los tiempos previos al Golpe de Estado de 1976. Ambas crecieron con la idea de que hay dos cosas esenciales en la vida: vivir el amor verdadero y cambiar el mundo. Cuando llega el momento de amar para Ana, las cosas no resultan ser tan claras.



Podrá verse los días sábado 24 y lunes 26 de marzo a las 17:45, en Espacio INCAA. La entrada general tiene un valor de $ 40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios: $ 20.



"El mensajero" (Argentina 2017) / Dirección: Jayson McNamara / Duración: 101 minutos / Género: Documental / Calificación: Apta para mayores de 13 años.



Sinopsis

En la Argentina de los años 70, el periodista inglés Robert Cox, director del diario The Buenos Aires Herald, se embarca en una desesperada búsqueda por la verdad sobre «los desaparecidos» de la dictadura militar. Pero su investigación lo expone a un enfrentamiento directo con los militares cuya capacidad de silenciar al periodismo crítico no conoce límites.

Podrá verse los días domingo 25 y martes 27 de marzo a las 17:45, en Espacio INCAA. La entrada general tiene un valor de $ 40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios: $ 20.