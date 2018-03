La cultura hip hop reflejada en un show

En la víspera nos visitó Luis Picard, bailarín de breack dance, "empecé a los 11 años y hace unos 12 años que lo practico", puso de relieve a modo de presentación.Es rafaelino por adopción, ya que nació en Las Breñas, provincia de Chaco, y se trasladó a nuestra ciudad cuando contaba con 6 años de edad.Más adelante hizo saber que "me interné en la cultura del hip hop desde esa época". "La cultura del hip hop está basada en cuatro ramas principales: el rap, la danza, el grafitis y el DJ".En cuanto a su especialidad hizo saber que "aprendí en la calle y viajando afuera, estuve en Santa Fe donde fui aprendiendo. De ahí que me metí en el palo y cuando tenía 17 años con un grupo de amigos, que éramos pocos acá, de la cultura del rap, empezamos a hacer eventos a los que acudían 50 personas, 150. Esto lo hacíamos en plazas, una actividad bastante underground. Después nos conectamos con la gente de Estación Esperanza y nos presentábamos en su sede, después surgió una posibilidad de hacer fusión urbana que nace de una propuesta de Tatiana Sartori y con el aval de la Municipalidad hicimos dos encuentros, que convocaron a unas 600 personas, si bien son realizaciones direccionadas a público joven, que es del palo, está abierto a público en general.La visita de Luis tiene por finalidad invitar a esta tercera realización que "ahora se llama Revolución urbana y es autogestionado, con auspiciantes y una entrada mínima de $ 50. El espectáculo se llevará a cabo en el Anfiteatro Municipal "Alfredo Williner", el domingo 25 de marzo a partir de las 17. En caso de mal tiempo se traslada al Centro Cultural Municipal.Luis, feliz por haber logrado el bellísimo espacio del anfiteatro señaló que "es una buena oportunidad de mostrarle a la gente nuestro profesionalismo, si bien es una cultura muy linda, hay mucha gente que no la conoce y se deja guiar por ahí por las apariencias, o las malas costumbres que por ahí tienen los pibes pintarrajeando diversos espacios, es una realidad, pero también está la otra realidad que esos mismos pibes, en cinco años te hacen unos murales tremendos y viajan por el mundo cobrando fortunas por su trabajo, haciendo lo que le gusta."Nuestra intención es transmitir esa realidad. Yo como bailarín de breack dance cuido mi cuerpo, no tomo alcohol, hago dieta y entreno todos los días, y lo mismo le transmito a mis alumnos -doy clases en Isadora y en la Academia de Artes, para chicos chiquitos de 5 a 12 años, y de 12 en adelante es el grupo de adolescentes-".Agregó "tanto los pibes que andan en las bicis, en las patinetas o nosotros que bailamos, cuidan su cuerpo porque es su herramienta".